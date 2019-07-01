برخورد با ادمین های متخلف فضای مجازی در اسلامشهر

به گزارش خبرنگار مهر، مسعود مرسلپور بعد از ظهر دوشنبه در همایش آموزشی تبیین قوانین و مقررات فعالیت در شبکه‌های اجتماعی که در فرمانداری اسلامشهر برگزار شد طی سخنانی با اشاره به اینکه بارها در روایات تاکید شده که حفظ حرمت انسان‌ها باید حفظ شود اظهار داشت: متأسفانه گاهی اوقات فضای مجازی را طوری آلوده می‌کنیم که سبب می‌شود آرامش از مردم گرفته شود.

مرسلپور با بیان اینکه برخی از مسائل در فضای مجازی بدون در نظر گرفتن تقوا به برخی از افراد نسبت داده می‌شود گفت: ما هر چه جلوتر می‌رویم علاوه بر بحث انتخابات که دارای فضای خاصی است در مدیریت شهر و ارامش مردم با توجه به وضعیت فعلی شهرستان در برخی کانال‌ها به جمع بندی رسیده‌ایم که این جلسه را تشکیل دهیم تا شهرستان به دلیل حفظ امنیت روانی شهروندان و عدم به حاشیه کشی مدیران و حفظ حرمت مسئولین و مردم تصمیم جدی دارد که با اخبار ناصواب و بی دلیل غیر محکمه پسند برخورد جدی داشته باشد.

فرماندار اسلامشهر بیان داشت: اگر بدانیم اتفاقی به فضای شهرستان کمک می‌کند و مدیری از قانون تخلف داشته باشد و این تخلف محرز باشد افشاگری این مورد پس از طی مراحل قانونی ایراد ندارد.

وی با اشاره به اینکه گاهی اوقات برخی افراد و ادمین ها خوراک دروغ به مسئولین می‌دهند عنوان داشت: باید فکر اساسی در این زمینه صورت بگیرد لذا باید چارچوبی برای کانال‌های مجازی اسلامشهر تبیین شود و هرکس از این چارچوب تخطی کند کانال توسط نیروی انتظامی و پلیس فتا مسدود و ادمین به دادستانی معرفی خواهد شد.