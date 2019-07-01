کلانتری وارد خوزستان شد/بازدید از کانون فوق بحرانی ریزگرد اهواز

به گزارش خبرنگار مهر، عیسی کلانتری عصر امروز به منظور انجام سفری دو روزه وارد استان خوزستان و در ابتدای سفر خود از کانون فوق بحرانی ریزگردهای جنوب شرق اهواز دیدن کرد و آخرین فعالیت‌های صورت گرفته برای مهار پدیده ریزگردها در این کانون بحرانی را مورد بررسی قرار داد.

برنامه‌های اصلی کلانتری در سفر به خوزستان فردا انجام می‌شود جایی که وی قرار است از پروژه تأمین حق آبه تالاب شادگان دیدن کند.

همچنین حضور در مراسم معرفی پروژه تأمین بخشی از حق‌آبه تالاب شادگان و پروژه جمع‌آوری گاز co2 شرکت خمیرمایه الکل و الکل رازی، بازدید از پروژه جمع‌آوری گاز بی و اکسیدکربن اولین کارخانه بازیابی گاز Bio co 2 در ایران در شرکت خمیرمایه و الکل‌سازی رازی و شرکت در جلسه کارگروه استانی مقابله با گرد و غبار از دیگر برنامه‌های رئیس سازمان حفاظت محیط زیست در این سفر است.