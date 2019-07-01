تمجید صنعا از تعلیق قراردادهای فروش سلاح به ائتلاف سعودی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المسیره، شورای عالی سیاسی یمن در نشست امروز خود به ریاست مهدی المشاط، از مواضع برخی کشورهای غربی و تلاش های مثبت درباره تعلیق قراردادهای فروش سلاح به ائتلاف متجاوز به یمن به سرکردگی سعودی تمجید کرد.

این شورا از مواضعی که در راستای کمک به یمنی ها و همبستگی با آنها باشد استقبال و بیان کرد: این مواضع و تلاش ها از اصولی است که باید همه کشورها و رژیم ها و سازمان ها در چارچوب حقوق بشر و توقف کشتار غیرنظامیان به آن پایبند باشند.

شورای عالی سیاسی یمن، نشست منامه را محکوم کرد و امتیازدهی برخی رژیم های مزدور برای اجرای معاملات آمریکایی-صهیونیستی که هدف اصلی آنها قیمومیت و چپاول ثروت های منطقه است را مورد مخالفت قرار داد.

این شورا از بیداری مردمی در استان های سقطرا و المهره یمن در مقابله با زورگویی متجاوزان تمجید کرد.

همچنین در این نشست تداوم تلاش ها متجاوزان برای به بن بست کشاندن توافق استکهلم مورد بررسی قرار گرفت و ائتلاف متجاوز را مسئول تبعات آن دانست.