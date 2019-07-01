به گزارش خبرنگار مهر، محمد کرم محمدی عصر دوشنبه در نشست آموزشی روسای شورای اسلامی روستاهای استان سمنان به میزبانی شهر نمونه گردشگری بسطام ضمن بیان اینکه دهیاران باید بخشی از اعتبارات ارزش‌افزوده را به اولویت‌های روستا اختصاص دهند، ابراز داشت: ارزش‌افزوده مصداق حق‌الناسی که از جیب مردم به خود آن‌ها بازمی‌گردد.

وی بابیان اینکه دهیاری‌ها و شوراهای اسلامی شهر و روستا می‌بایست اعتبارات موجود را برحسب طرح‌های اولویت‌دار هزینه کنند، افزود: این اقدام به اشتغال و ماندگاری روستاییان و جلوگیری از مهاجرت به شهرها کمک می‌کند.

فرماندار شاهرود بابیان اینکه عدم توجه به بخش روستایی و فراهم نکردن زمینه‌های اشتغال باعث مشکلات بسیاری برای آن‌ها شده است، ابراز داشت: می‌بایست برای کاهش مهاجرت و جلوگیری از خالی شدن سکنه روستاها به سمت توانمند شدن روستاها گام برداشت.

محمدی بابیان اینکه مدیران و مسئولان می‌بایست زمینه اشتغال را برای روستاها فراهم کنند، تصریح کرد: آموزش امروز گره‌گشای برخی مشکلات روستاییان است لذا اگر شرایط مناسب برای توسعه تولیدمدار و ثروت‌ساز توان با آموزش همراه شود در آن صورت زمینه رشد و بالندگی روستا را فراهم کرده‌ایم.

وی بابیان اینکه شوراها بدون چشمداشت در دورترین نقاط شهرستان مشغول ارائه خدمات هستند، افزود: وجود تجهیزات قدیمی، بافت فرسوده، تأمین و نگهداری آب آشامیدنی و خشک‌سالی مشکلات موجود در روستاها هستند که شوراها می‌توانند مشکلات مردم را درک و سپس با انتقال آن‌ها به حل معضل کمک کنند.