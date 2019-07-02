۱۰۰ درصدِ واحدهای صنعتی زنجان ۲ ساعت خاموشی برق داشتند

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا علیزاده شامگاه دوشنبه در جمع خبرنگاران در محل شرکت توزیع برق استان زنجان، از وجود ۴۴۵ هزار مشترک برق در استان زنجان خبر داد و افزود: از این تعداد مشترک یک‌سوم مشترکین پرمصرف هستند.

وی بابیان اینکه میزان مصرف برق در استان زنجان افزایش داشته است، اظهار کرد :۹۳ درصد از مشترکین استان زنجان تجاری و خانگی هستند ولی باید این تعداد مشترک در مصرف برق مدیریت لازم را داشته باشند.

مدیرعامل شرکت توزیع برق استان زنجان بابیان اینکه در استان زنجان طبق برنامه ریزی خاموشی برق خواهیم داشت، گفت: سهمیه‌بندی استان برای خاموشی برق ۵۵۳ مگاوات است.

علیزاده تأکید کرد: در سال گذشته ۱۰۰ درصد واحدهای صنعتی استان زنجان روزانه ۲ ساعت خاموشی برق داشتند و امسال هم برای اینکه با موفقیت اوج بار را مدیریت کنیم بازهم این اقدام انجام می‌شود.

وی بابیان اینکه شرکت توزیع برق برای مشترکین کم‌مصرف تشویقی پیش‌بینی کرده است، افزود: برای مشترکینی که مصرف برق را مدیریت کنند ۱۰ درصد در فیش برق، تخفیف داده می‌شود و برای مشترکین پرمصرف هم تعرفه برق مصرفی ۱۶ درصد افزایش می‌یابد.

مدیرعامل شرکت توزیع برق استان زنجان ابراز کرد: صنعت برق در بحث توسعه کشور نقش بسزایی دارد و شرکت توزیع برق استان زنجان در حال حاضر تأمین برق ۲۱ شهر و۱۶ بخش را بر عهده دارد.