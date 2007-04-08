سینمای کودک ژانر پایه است

محسن علی اکبری در خصوص وضعیت کنونی سینمای کودک و نوجوان در کشور به خبرنگار مهر گفت: "سینمای ما در این ژانر نسبت به سایر گونه های فیلمسازی کم کار و بسیار فقیر و محروم است. دلیل عمده این مسئله نیز به فعالیت اندک در زمینه فرهنگسازی مربوط می شود که بر اساس آن جایگاه سینمای کودک تعریف و تدوین نشده است. سینماگران هم در این بی توجهی فرهنگی تا حدودی محق هستند. چون امکانات و تسهیلاتی که در اختیار سایر ژانرها قرار می گیرد، کمتر به سینمای کودک اختصاص پیدا می کند. این مسئله پس از تولید فیلم در زمان پخش و اکران هم دیده می شود. طوری که بیشتر فیلم های کودک رنگ اکران را به خود نمی بینند."



این تهیه کننده سینما ادامه داد: "در صورتی هم که فیلم های کودک و نوجوان امکان اکران به دست بیاورند، تعداد سالن های اندکی در اختیار این نوع آثار قرار می گیرد. در حالی که همه جای دنیا فیلم های ژانر کودک فرهنگ جامعه را می سازد و مورد توجه و اقبال قرار می گیرد. سینمای ما برای پویایی و تنوع در تولیدات، همانند تمام گونه های سینمایی به ساخته شدن ژانر کودک و نوجوان در کشور نیازمند است."



وی در مورد ایجاد شرایط منجر به بازگشت سینمای کودک به دوران طلایی خود اظهار داشت: "یکی از بازوهای توانای کمک به توسعه سینمای کودک سازمان صدا و سیما می تواند باشد. این سازمان با توجه به رسالت هنری باید به گونه ای عمل کند که خانواده ها با سینما آشتی کنند. مخاطبان سینما در شرایط کنونی جوان ها و افراد میانسال هستند. در حالی که مخاطب اصلی سینمای کودک، خانواده ها هستند. با توجه به جمعیت بالای جوان در کشور، سینمای کودک این پتانسیل را دارد که با حمایت درست جزو ژانرهای پرمخاطب شود. در کنار حمایت سازمان صدا و سیما، بخش دولتی سینما می تواند با اختصاص یارانه های جداگانه ای به رونق این ژانر کمک کند. این حمایت ها می تواند در زمینه اختصاص بلیت های نیم بها به مخاطبان باشد."



علی اکبری در مورد اهمیت تغییر محل برگزاری جشنواره تاکید کرد: "از ابتدا تمرکز برگزاری جشنواره در شهر اصفهان اشتباه بود. اگر هر سال جشنواره در یکی از شهرهای کشور برگزار شود به یقین موجب رشد و اعتلا سینمای کودک می شود. در حال حاضر نیز تمرکز محل برگزاری جشنواره در همدان چندان صحیح نیست. برگزاری هر سال جشنواره در هر شهر و استانی می تواند فرهنگ مناطق مختلف کشور را به کودکان سایر شهرهای ایران انتقال دهد و در کنار آن باعث رونق اقتصادی سینما شود."