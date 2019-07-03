تحکیم خانواده و ترویج زندگی دینی اولویت امور تبلیغات اسلامی مرکزی

حجت الاسلام صفر قربانپور در گفت و گو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: طی روزهای اخیر، با هدف کمک به تحکیم بنیان خانواده در استان مرکزی، براساس برنامه پیش‌بینی شده مشترک بین سازمان تبلیغات اسلامی و ستاد اجرایی فرمان امام خمینی (ره)، به جوانان در شرف ازدواج در زمینه تهیه جهیزیه مساعدت‌هایی صورت پذیرد که اخیراً ۱۴۴ مورد جهیزیه اهدا شد.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان مرکزی خاطرنشان کرد: این طرح سه هدف اصلی را دنبال می‌کند که نخست، کمک به تحکیم بنیان خانواده برای کسانی می‌باشد که بستر ازدواج برایشان فراهم است، اما شرایط ابزاری در اختیارشان نیست و در حقیقت این حرکت زمینه ساز ترغیب به ازدواج شده است.



وی ادامه داد: از طرف دیگر الگوسازی برای افراد جامعه است، به این معنا که می‌شود با حداقل امکانات کنار یکدیگر قرار گرفت و با شرایط مطلوب ادامه زندگی داد و نیاز به کارهای پر زرق و برق که آفت بسیاری از زندگی‌ها می‌باشد، نیست.

قربانپور خاطرنشان کرد: سومین هدف اینکه جریان‌سازی صورت بگیرد تا کارهای فرهنگی پیوست اجتماعی داشته باشد. این پیوست اجتماعی بخشی از مشکل اجتماعی از جمله افزایش توان ازدواج و کاهش طلاق و خیلی دیگر از مواردی که عموماً به عنوان مشکلات خانواده‌ها مطرح است.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان مرکزی تصریح کرد: براساس هماهنگی‌های ستاد اجرایی فرمان امام خمینی (ره) و ابلاغ سازمان تبلیغات اسلامی، سهمیه استان مرکزی در مورد تامین جهیزیه زوج‌های جوان اعلام شد و در استان ۳۰۰ زوج جوان ثبت نام کردند که در مراحل بعد اهدای ۱۵۴ مورد جهیزیه نهایی شد.

قربانپور ادامه داد: بر اساس دستورالعمل مقرر شد ۱۴ قلم کالای اساسی با برآورد تقریباً ۲۰ میلیون تومان و ۲.۵ میلیون تومان آورده متقاضیان با کمک خیران و بقیه هزینه از سوی بنیاد احسان ستاد اجرایی فرمان امام خمینی (ره) تهیه شود.