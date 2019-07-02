عدم توافق همام طارق با استقلال به خاطر درخواست مالی سنگین!

به گزارش خبرنگار مهر، در شرایطی که از شروع تمرینات استقلال با آندره استراماچونی حدود یک هفته می‌گذرد، اما همام طارق بازیکن عراقی همچنان از حضور در تمرینات خودداری می‌کند.

حساب «البوابه» عراق در توئیتر مدعی شد دلیل غیبت طارق در تمرینات استقلال عدم توافق وی با این باشگاه به خاطر درخواست مالی سنگین بوده است:

«آندره استراماچونی سرمربی ایتالیایی استقلال از باشگاه درباره علت غیبت همام طارق سوال می‌کند چرا که به این بازیکن نیاز دارد. باشگاه از پاسخ به این سوال خودداری می‌کند. همام از باشگاه مبلغ زیادی را طلب کرده است ولی این پول با وجود سفر همام به ایران و جلسه اش با مسئولان استقلال، به وی پرداخت نشد. همام هم به نوبه خود از حضور در استقلال خودداری کرد و به بغداد بازگشت.»