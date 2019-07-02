حجاج استان سمنان برای سوغات از کالای ایرانی استفاده کنند

به گزارش خبرنگار مهر، حبیب الله خجسته پور صبح سه شنبه در دیدار با کارگزاران حج استان سمنان در سال ۹۸ به میزبانی استانداری ضمن بیان اینکه امروز در عرصه جنگ اقتصادی قرار داریم و باید ملزومات و ملاحظات جنگی را نیز رعایت کنیم، تاکید کرد: زائران و حجاج می‌توانند با خرید سوغات و هدایای خود از داخل کشور و با محوریت استفاده از کالاهای ایرانی برای رونق تولید و ارتقای اقتصاد ملی گام بردارند و این مهم نیاز به ترویج، تبلیغ و ترغیب از سوی شما کارگزاران دارد.

وی با بیان اینکه حج یک مراسم معنوی و اجتماعی است که تبعات و پیامدهای سیاسی خود را نیز به همراه خواهد داشت، افزود: شاید مهم‌ترین پیامی که حج برای همه ما داشته و لازم است تا به آن توجه کنیم، همراه و همگام بودن با مردم است که مخاطب آن زائران و تمام کسانی است که دل در ربوبیت خداوند دارند.

کارگزاران حج رسالتی سنگین دارند

معاون استاندار سمنان همچنین گفت: سفر حج علاوه بر اینکه سفری معنوی است، پیامدهای مادی نیز به همراه دارد، انجام عمل سعی صفا و مروه، نشانگر سعی و تلاش برای به دست آوردن نیازهای مادی است لیکن باید گفت کارگزاران حج، وظایفی فراتر از زائران کاروان‌ها دارند و باید در عمل به وظایف خود به نحو احسن بکوشند تا سفیران خوبی برای نظام مقدس جمهوری اسلامی باشند.

خجسته پور بیان کرد: در زمانی که جنگ تمام عیار اقتصادی و همچنین تبلیغاتی و فرهنگی بر علیه نظام جمهوری اسلامی با هدف ایجاد تفرقه بین مسلمانان در حال انجام است، نقش شما به عنوان سفیران خوب در ترویج فرهنگ ایرانی اسلامی و ارزش‌های والای نظام، بسیار تعیین کننده خواهد بود.

وی خطاب به کارگزاران حج با بیان اینکه شما می‌توانید در این کنگره عظیم حج، همراه با زائران تحت نظارت و مدیریت خود، فرهنگ اصیل اسلامی و ایرانی را به نمایش گذاشته و پیام صلح و دوستی و مهربانی را به تمام جهانیان مخابره کنید، گفت: فرهنگ، مذهب و مکتب ما بسیار غنی محسوب می‌شود و نیاز است تا از آن در برابر توهمات و خرافات حفظ و حراست شود و تلاش کنیم با رفتار مطلوب خود فرهنگ و مکتب‌مان را به جهانیان عرضه کنیم.