مجوز احداث یک بیمارستان در طالقان صادر شد

به گزارش خبرنگار مهر، عزیزالله شهبازی عصر دوشنبه در نشست با دهیاران و رؤسای شوراهای شهرستان ساوجبلاغ که در فرمانداری این شهرستان برگزار شد، با اشاره به اینکه شاهد پیشرفتهای بسیاری در حوزههای مختلف شهرستان ساوجبلاغ بوده ایم، اظهار کرد: تا رسیدن به نقطه مطلوب راه بسیاری در پیش داریم.
وی در ادامه با اشاره به ظرفیتهای شهرستانهای ساوجبلاغ و طالقان، اظهار کرد: میتوانیم با سرمایه گذاری روی این شهرستانها، شاهد ایجاد اشتغال در سطح استانی باشیم.
استاندار البرز با بیان اینکه مجوز ایجاد یک بیمارستان در طالقان صادر شده است، اضافه کرد: کلنگ احداث جاده گردشگری طالقان به هشتگرد زمین خورده است و امید داریم در سال جاری به بهره برداری برسد.
شهبازی با بیان اینکه شهرستان ساوجبلاغ از جمله شهرستانهایی است که دارای روستاهای بسیاری است، گفت: باید در راستای توسعه هرچه بیشتر و بهتر این روستاها تلاش شود. علی رغم مشکلات و گرفتاریها در مسائل مالی کشور، دولت از هیچ تلاشی برای توسعه روستاها فروگذار نیست.
وی تصریح کرد: امید داریم بتوانیم دو روستای «کوشکه زر» و «اقدسیه» را در حوزه توسعه اشتغال به پایلوت روستایی در کشور تبدیل کنیم.
به گفته استاندار البرز قشر مولد کشور در روستاها هستند و توجه کشور باید به آنها معطوف شود.
نظر شما