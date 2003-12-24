معلوم نيست اجراي نمايش من تا كي طول بكشد

" علي رضا اوليايي " كارگردان نمايش " زني كه زياد مي دانست "، در گفت و گو با خبرنگار هنري " مهر" ضمن بيان مطلب فوق افزود: بعد از برگزاري بيست و يكيمن جشنواره تئاتر فجر، قرار شد نمايش من در تالار مولوي اجرا شود. اما بعد به من گفتند كه نمي تواني در تالار مولوي اجرا بروي، چون ما با تالار مولوي مشكل داريم.

وي ادامه داد: سپس به ما گفتند كه در سالن شماره 2 اجرا برويد. هر چند كه اين سالن به درد اجراي ما نمي خورد ولي بازما قبول كرديم و قرار شد بعد از نمايش لوله اجرا برويم كه ناگهان آقاي پسياني به جاي ما اجرا رفتند. البته ايشان پيشكسوت ما هستند ولي به هر حال اجراي ما به تاخير افتاد.

اوليايي افزود: الان اجراي ما 10 روز مانده به جشنواره فجر آغاز مي شود. يعني ما مي توانيم 8 اجرا برويم كه مدتي بعد به علت برگزاري جشنواره تئاتر فجر، اجراهاي ما قطع مي شود و پس از برگزاري جشنواره ، بازهم مي توانيم تا 10 اجرا برويم و سپس به خاطر آغاز ماه محرم دوباره اجراهاي ما تعطيل مي شود. بعد از دهه دوم محرم دوباره چند اجرا مي رويم و اين بار به خاطر تعطيلات عيد نوروز اجرا دوباره تعطيل مي شود و معلوم نيست با اين روند اجراي من كي تمام شود !

" علي رضا اوليايي " در پايان صحبت هاي خود در پاسخ به اين سئوال كه آيا اين تاخير در زمان اجراها، مشكلي براي گروه شما پيش آورد، گفت: هر گروهي به جز گروه من بود تا كنون از هم پاشيده بود. به جاي اين كه من دلم براي اجرا شور بزند، آنها دلشان براي اجرا شور مي زند و خوشبختانه تا امروز مشكلي براي من پيش نيامده است.