به گزارش خبرنگار مهر، مراسم قرعه کشی مرحله یک چهارم نهایی لیگ قهرمانان آسیا امروز سه شنبه در مالزی برگزار شد و سعید آذری مدیرعامل باشگاه ذوب آهن به عنوان تنها نماینده ایران در فصل گذشته لیگ قهرمانان در این مراسم حضور داشت.

تیم ذوب آهن در صورتی که بتواند الاتحاد عربستان را در مرحله یک هشتم نهایی حذف کند، در مرحله بعد به مصاف برنده دیدار الاهلی و الهلال عربستان خواهد رفت.

سعید آذری در این ارتباط به خبرنگار مهر، گفت: اگر از تمام توانمان برای رویارویی با رقبای عربستانی استفاده نکنیم مثل این است که نماینده کشورمان را در یک عرصه بین المللی تنها گذاشته ایم.

مدیرعامل باشگاه ذوب آهن افزود: اتحادی که امروز در مراسم قرعه کشی بین تیم‌های عربی دیدم فوق العاده بود. ما هم باید از همدیگر در داخل ایران حمایت کنیم.

وی در خصوص برخورد ذوب آهن با نمایندگان عربستان که از مرحله گروهی شروع شده و ظاهراً تا یک چهارم ادامه خواهد داشت، تاکید کرد: ظاهراً قرعه ما اینطور است که باید با تیم‌های عربستانی بازی کنیم ولی ترسی نداریم. تمام تیم ها در این مرحله قدرتمند هستند که بالا آمده اند.

آذری با اشاره به مشکل بازگشت سه بازیکن سرباز این تیم از تراکتورسازی به ذوب آهن، یادآور شد: از آقای زنوزی مالک باشگاه تراکتور یکبار دیگر می‌خواهم به عنوان یک آدم میهن پرست و کسی که خودش در جبهه‌های جنگ حضور داشته، به ما کمک کند. جنگ‌ها همیشه نظامی نیست. ما جنگ ورزشی هم داریم که باید برای اقتدار کشورمان به میدان برویم.

مدیرعامل ذوب آهن یادآور شد: برخورد با ذوب آهن باید ملی باشد. به تیم ذوب آهن کم توجهی می‌شود. باشگاه تراکتور باید محبت کند و سربازان ما را برگرداند. سازمان لیگ، فدراسیون فوتبال و وزارت ورزش هم هر کمکی می‌توانند باید انجام بدهند. فکر می‌کنم اگر این قضایا اتفاق بیافتد، ذوب آهن این توانایی را دارد خودش را به فینال آسیا برساند. هرچند که کار سختی است.

آذری در پایان گفت: رسیدن به فینال و قهرمانی در آسیا دور از دسترس نیست ولی نیاز به حمایت همه جانبه دارد. امیدوارم برخوردهایی که با ذوب آهن می‌شود در شأن فوتبالمان باشد.