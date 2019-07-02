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۱۱ تیر ۱۳۹۸، ۱۵:۲۴

تداوم اوضاع آشفته سیاسی الجزایر؛

رئیس پارلمان الجزایر استعفا کرد

رئیس پارلمان الجزایر استعفا کرد

منابع خبری از استعفای رئیس پارلمان الجزایر و تداوم اوضاع سیاسی آشفته این کشور واقع در شمال آفریقا خبر دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النشره، منابع خبری از استعفای رئیس پارلمان الجزایر خبر دادند.

شبکه العربیه گزارش داد: معاذ بوشارب رئیس پارلمان الجزایر استعفا کرده است.

بر اساس این گزارش؛ عبدالرزاق تربش مسئول اداره پارلمان به مدت ۱۵ روز پس از استعفای بوشارب شده است.

گفتنی است به دنبال استعفای عبدالعزیز بوتفلیقه، عبد القادر بن صالح، رئیس شورای امت، آوریل گذشته توسط پارلمان الجزایر متشکل از مجلس امت و مجلس ملی مردمی به عنوان رئیس جمهور موقت اعلام شد.

اخیراً نیز شورای قانون اساسی این کشور از تعویق برگزاری انتخابات ریاست جمهوری خبر داد.

کد مطلب 4656209

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