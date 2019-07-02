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۱۱ تیر ۱۳۹۸، ۱۶:۴۳

مدیرکل آموزش و پرورش کهگیلویه و بویراحمد:

دو هزار و ۶۰۰ کلاس درس غیراستاندارد در مدارس استان وجود دارد

دو هزار و ۶۰۰ کلاس درس غیراستاندارد در مدارس استان وجود دارد

یاسوج- مدیرکل آموزش و پرورش کهگیلویه و بویراحمد گفت: دو هزار و ۶۰۰ کلاس درس غیراستاندارد در مدارس استان وجود دارد.

به گزارش خبرنگار مهر، هادی زارع پور بعدازظهر سه شنبه در جمع خبرنگاران افزود: همچنین ۲۵۰ سرویس بهداشتی غیر قابل استفاده نیز در استان وجود دارد.

وی بیان داشت: همچنین پنج هزار و ۲۶۰ بخاری غیراستاندارد نیز در مدارس و کلاس‌های درس استان وجود دارد.

زارع پور با اشاره به سنجش نو آموزان افزود: این طرح در استان آغاز شده و والدین نسبت به سنجش نوآموزان اقدام کنند.

وی اظهار داشت: یکهزار و ۸۰۰ دانش آموز استثنایئ با نیازهای ویژه در استان تحصیل می‌کنند.

زارع پور یادآور شد: این دانش آموزان در ۸۴ آموزشگاه استان و در هفت گروه آموزشی به تحصیل مشغول هستند.

کد مطلب 4656295

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