دستگیری مدیر موسسه غیرمجاز صادرکننده مدرک تحصیلی جعلی در اراک

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ احسان آنقی در تشریح این خبر اظهار داشت: چندی پیش با اعلام گزارشی به پلیس فتای استان در خصوص تخلف صورت گرفته در امتحانات پایان ترم در یکی از موسسات آموزش عالی، با هماهنگی مرجع قضائی، تحقیقات تخصصی کارشناسان این پلیس برای بررسی موضوع آغاز شد.

وی افزود: در مراحل تحقیقات پلیس مشخص شد که برخی از افراد اعلام شده از سوی یکی از موسسات آموزش عالی واقع در شهر اراک، در محل برگزاری آزمون حضور ندارند.

رئیس پلیس فتا فرماندهی انتظامی استان مرکزی اضافه کرد: پس از بررسی و اقدامات فنی به عمل آمده مشخص شد فردی با استفاده از مدارک جعلی، در شهر اراک از سال ۹۶ به صورت غیرقانونی و بدون اطلاع وزارت علوم و با سو استفاده از امضای الکترونیکی مدیران قبلی موسسه، فعالیت غیرقانونی داشته و اقدام به صدور مدرک تحصیلی جعلی برای افراد کرده است.

آنقی تصریح کرد: پس از هماهنگی های قضایی به عمل آمده، متهم به پلیس فتا احضار و پس از اعتراف به صدور مدارک تحصیلی جعلی با تشکیل پرونده به مرجع قضایی معرفی شد.