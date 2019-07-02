به گزارش خبرگزاری مهر، ۲ دیپلمات اروپایی امروز سه شنبه به خبرگزاری رویترز اعلام کردند که کشورهای اروپائی طرف ایران در برجام یعنی انگلیس، آلمان و فرانسه علیرغم عبور ایران از سقف ذخایر اورانیوم کم غنی‌شده خود، فعلاً سازوکار اختلاف برجام موسوم به مکانیسم ماشه که بازاعمال تحریم های سازمان ملل می شود رافعال نمی‌کنند.

بر اساس اعلام این منابع، ۲ دیپلمات اروپایی مذکور در این خصوص گفته اند: نه هنوز. ما می‌خواهیم تا بحران را کاهش دهیم.

گفتنی است، ایران نه به منظور نقض توافق هسته‌ای؛ بلکه بر اساس مواد ۲۶ و ۳۷ برجام تصمیم گرفت تا به دلیل بدعهدی اروپائی ها در قبال ایران تعهداتش در توافق هسته‌ای را کاهش دهد؛ در این راستا دیروز وزیر خارجه ایران تأئید کرد که سقف ذخایر اورانیوم کم غنی شده ایران از ۳۰۰ کیلوگرم مندرج در توافق هسته ای سال ۲۰۱۵ فراتر رفته است.

شایان ذکر است، که آژانس در آخرین گزارش خود، برای پانزدهمین بار پایبندی ایران به تعهداتش در برجام را تأیید کرد.

بهروز کمالوندی سخنگوی سازمان انرژی اتمی چندی پیش در نشست خبری که در مجتمع هسته‌ای آب سنگین اراک برگزار شد، اظهار داشت: ششم تیرماه (۲۷ ژوئن) از مرز تولید ۳۰۰ کیلوگرم اورانیوم غنی شده عبور خواهیم کرد و علاوه بر آن، افزایش تولید به شدت بالا خواهد رفت و ما بعد از عبور از ۳۰۰ کیلوگرم، سرعت افزایش اورانیوم غنی شده با درجه پایین را از ۳.۶۷ درصد بیشتر خواهیم کرد.

بیش از ۴۰ روز پیش، شورای عالی امنیت ملی ایران با انتشار بیانیه‌ای ضمن محکوم کردن آمریکا به دلیل خروج از برجام، از کشورهای اروپایی باقی‌مانده در این توافق نیز به خاطر کُندی و کم کاری در تأمین تعهدات‌شان به شدت انتقاد کرد.

ایران همچنین در بیانیه هشدار آمیز خود به کشورهای باقی‌مانده در برجام ۶۰ روز فرصت داده بود تا به تعهدات‌شان به ویژه در حوزه‌های بانکی و نفتی عمل کنند و چنانچه در این مهلت کشورهای مزبور قادر نباشند مطالبات ایران را تأمین کنند، در مرحله بعدی تهران رعایت محدودیت‌های مربوط به سطح غنی سازی اورانیوم و اقدامات مربوط به مدرن‌سازی رآکتور آب سنگین اراک را نیز متوقف خواهد کرد.

با این حال پیش از این اتحادیه اروپا در واکنش به مهلت ۶۰ روزه ایران برای اجرای تعهدات بانکی و نفتی اعلام کرده بود که هیچ ضرب‌الاجلی را از سوی تهران نمی‌پذیرد.