رسيدگي به پرونده استات اويل قبل از طرح بودجه در صحن علني مجلس بررسي شود

به گزارش خبرنگارپارلماني مهر، اكبر اعلمي با استناد به ماده 17، 24 و164 آيين نامه داخلي مجلس شوراي اسلامي و همچنين اصل 88 قانون اساسي گفت: طبق قانون حداكثر ده روز پس از طرح سوال وزير بايد آن را پاسخ دهد اما سوال من از وزير نفت پس از 15 ماه ديگرموضوعيت خود را از دست داده است و نوشداروي پس از مرگ سهراب شده است.

اعلمي افزود: ازهيات رييسه خواستم نماينده مجلس با رعايت آيين نامه و قانون اساسي مجاز به جابجايي سئوال خود باشد وهيات رييسه موافقت كرد و سوالهاي جديد جايگزين سئوالات قديمي تر شده است و من از هيات رييسه خواستم موضوع دريافت رشوه 15 ميليون دلاري از شركت نروژي استات اويل را كه از وزير نفت سوال كردم جايگزين سوال قبلي كند اما از آنجا كه اين اتهام منسوب به يكي از آقازاده ها بود از من خواسته شد از پيگيري اين سول صرف نظر كنم اما در پي اصرار بنده بهانه آوردند كه نوبت اين سوال فرا نرسيده است.

اعلمي تصريح كرد: هيات رييسه بايد قانون و آيين نامه را اجرا كند و براي رفع هر گونه شبهه و رفع اتهام درمجلس مبني بر تعلل و بي توجهي به رسيدگي به اين سوال پرونده استات اويل زودتر از بودجه در صحن علني مجلس شوراي اسلامي مطرح شود.

رييس مجلس شوراي اسلامي در پاسخ به تذكر اعلمي به حجم زياد سوالات، طرحها و لوايح دركميسيونها و سوالات از وزرا اشاره كرد و گفت: بررسي مي كنيم.

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