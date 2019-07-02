درخواست هواداران از مدیران باشگاه

به گزارش خبرنگار مهر، تمرین امروز آبی پوشان برای اولین بار با حضور تماشاگران و خبرنگاران رسانه ها در ورزشگاه نفت تهرانسر برگزار شد.

*بعد از حضور سرمربی جدید آبی پوشان این اولین تمرینی بود که تماشاگران و رسانه ها توانستند به ورزشگاه آمده و شاهد تمرین آبی پوشان باشند.

*حدود ۱۵۰۰ تماشاگر در ورزشگاه حضور داشته که به تشویق تیم محبوبشان پرداختند.

*در اوایل تمرین بود که بیش از صد تن از بانوان طرفدار استقلال به ورزشگاه آمده و تیم محبوبشان را مورد تشویق قرار دادند. البته بعد از گذشت چند دقیقه مسئولان ورزشگاه نفت مجبور شدند بانوان را از ورزشگاه بیرون کنند.

*قبل از شروع تمرین بازیکنان از سوی هواداران به شدت مورد تشویق قرار گرفتند. یکی از بازیکنانی که بیشتر از دیگران مورد تشویق قرار گرفت سید حسین حسینی بود که بعد از رفتن رحمتی دروازه بان شماره یک آبی پوشان خواهد بود.

*مهدی قائدی به طور انفرادی و زیر نظر کادر پزشکی تمرین کرد.

*آندره آ استراماچونی به محض ورود به زمین به شدت مورد استقبال هواداران قرار گرفت. دقایقی به سمت هواداران رفت و با پرتاب گل به سمت آنان از آنها بابت حمایتشان تشکر کرد.

*اصغر حاجیلو که سرپرست تیم می باشد امروز هم در تمرین حضور نداشت و این شائبه را به وجود آورد که او دیگر به عنوان سرپرست در استقلال نخواهد بود.

*قرار بود استراماچونی قبل از شروع تمرین با خبرنگاران صحبت کند که به دلیل ازدحام بیش از اندازه او حاضر به مصاحبه نشد.

*حضور پرتعداد عکاسان و خبرنگاران در ورزشگاه نفت نشان از حساسیت تمرین آبی پوشان داشت که مدتها بود آنها نتوانسته بودند برای تهیه عکس و خبر به ورزشگاه راه پیدا کنند.

*وریا غفوری، داریوش شجاعیان و سید حسین حسینی نفراتی بودند که بیشتر از دیگر بازیکنان مورد حمایت هواداران قرار گرفتند.

*طرفداران استقلال از وریا غفوری درخواست کردند تا بازیکنان را به سمت آنان آورده که وریا غفوری این کار را انجام داد و مورد تشویق هواداران قرار گرفت.

*استراماچونی که از این استقبال شوکه شده بود لحظاتی فقط محو تماشای هواداران استقلال شده بود که با جدیت تمام او و بازیکنان را مورد تشویق قرار می دادند.

*تماشاگر زیادی به ورزشگاه آمده بود که به دلیل نبود سکوی خالی مجبور بودند از کنار فنس ها به تماشای تمرین بنشینند.

*سرمربی آبی پوشان قبل از شروع تمرین دقایقی با بازیکنانش در وسط زمین صحبت کرد.

*پس از صحبت های استراماچونی بازیکنان ابتدا بدن های خود را گرم کرده، سپس به کارهای سرعتی و کششی پرداختند و در بخش بعدی تمرین یک فوتبال درون تیمی را برگزار کردند که در این تمرین هر بار که حسینی صاحب توپ می شد، هواداران به شدت او را مورد تشویق قرار می دادند.

*بازیکنان جدیدی همچون ریگی، دشتی و دیگر بازیکنان که به تازگی به استقلال آمده بودند، این جو برایشان بسیار ناآشنا و عجیب بود و دقایقی این چند بازیکن جدید در کنار یکدیگر در خصوص حضور هواداران با هم صحبت می کردند.

*بهزاد غلامپور تمرینات ویژه ای را با گلرهای استقلال خصوصاً حسین حسینی انجام داد.

*تماشاگران استقلال از مدیر عامل باشگاه خواستند تا پژمان منتظری و روزبه چشمی را به جمع آبی پوشان بازگرداند تا شرایط تیم برای شروع لیگ نوزدهم بهتر شود.

*قرار است تا دوشنبه آینده آبی پوشان تهران را به مقصد ترکیه ترک کنند تا این تیم یک اردوی ۱۰ روزه را برای آمادگی جسمی و مسائل فنی برگزار کنند.

*با گذشت یک ساعت از شروع تمرین، مسئولان تیم استقلال از هواداران خواستند که ورزشگاه را ترک کنند اما آنها مخالفت می کردند و مدعی بودند بعد از گذشت ۱۰ روز از شروع تمرینات استقلال، این حق را دارند که تا پایان تمرین تیمشان را مورد تشویق قرار دهند.

*تمرین آبی پوشان پس از گذشت ۷۰ دقیقه به پایان رسید و این تیم فردا تمرینات خود را جهت آمادگی بیشتر در ورزشگاه نفت تهرانسر ادامه خواهد داد.