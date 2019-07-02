دومین جلسه مشترک هماهنگی اروندرود در تهران برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر، در چهارچوب تفاهم سران دو کشور، دومین اجلاس هیئت مشترک هماهنگی اروند رود با حضور هیاتهای رسمی جمهوری اسلامی ایران و جمهوری عراق به ریاست مدیرکل حقوقی بین المللی وزارت امور خارجه کشورمان و مشاور وزیر خارجه عراق در تهران برگزار شد.

در این نشست که نمایندگان وزارتخانه ها و دستگاه های مختلف ذیربط دو کشور حضور داشتند، چارچوب کلی مربوط به مقدمات لایروبی و پاکسازی اروند رود مورد مذاکره و تبادل نظر طرفین قرار گرفت و مقرر شد ایده های مشترک عملیاتی با هدف تفاهم و اجرای آنها به مقامات عالیه دو کشور ارائه شود.

پیش از آن نیز کارگروه فنی موقت لایروبی تشکیل جلسه داده بود که طی آن، کارشناسان فنی دو کشور در خصوص جدول زمان بندی عملیات اجرایی مربوط به پاکسازی اروندرود مذاکره کرده بودند.