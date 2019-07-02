ترفند جدید رئال برای جذب «پوگبا»

به گزارش خبرگزاری مهر، پل پوگبا اولین نفر در لیست خرید تیم فوتبال رئال مادرید است و مدتی است که رسانه‌ها به این موضوع می‌پردازند. اما خبر جدی این است که تیم مادریدی سعی دارد در بسته پیشنهادی برای جذب این بازیکن گرت بیل را هم بگنجاند.

زین‌الدین زیدان به وضوح اعلام کرده که هموطنش، پوگبا مد نظرش است و دوست دارد او را در تیمش داشته باشد. اما منچستریونایتد پیشنهاد مادرید را رد کرده و حتی حاضر به مذاکره هم نیست.

مینو رایولا، مدیر برنامه‌های پوگبا، تا به حال دو بار به منچستر سفر کرده تا از علاقه موکلش برای بازی در رئال بپرسد و پیغام مدیران مادرید را هم به سران منچستریونایتد رسانده است.

از طرفی منچستریونایتد نتوانسته برای رقابت‌های فصل بعد در لیگ قهرمانان حاضر باشد و احتمالش زیاد است که پوگبا تصمیم بگیرد از یونایتد جدا شده و به رئالی برود که هم در لیگ قهرمانان است و هم همیشه شانس زیادی برای رسیدن به موفقیت در این رقابت‌ها دارد.