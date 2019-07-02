اجرای ۳۲ پروژه حفاظت و مرمت در استان گیلان

به گزارش خبرگزاری مهر، شهرود امیر انتخابی با اشاره به اجرای ۳۲ پروژه در حوزه میراث فرهنگی، گفت: بخش عمده‌ای از این پروژه‌ها، مربوط به مرمت بناهای تاریخی استان است که در فهرست آثار ملی کشور به ثبت رسیده‌اند و بخش دیگری نیز مربوط به اجرای مطالعات باستان شناسی می‌باشد.

وی ادامه داد: از مهمترین پروژه‌های مرمتی استان می‌توان به مرمت عمارت ساسانی رضوانشهر، مرمت و ساماندهی حمام مریان تالش، مرمت خانه ابریشمی رشت، ساماندهی محوطه منار بازار صومعه سرا و… اشاره کرد.

مدیرکل میراث فرهنگی گیلان افزود: از پروژه‌های باستان شناسی شاخص در حال اجرا در استان نیز می‌توان به کاوش محوطه شهران رودبار و گمانه زنی محوطه لگموج املش نام برد.

امیر انتخابی با اشاره به اینکه مجموع بودجه فعالیت‌های حفاظتی و مرمتی اداره کل میراث فرهنگی استان گیلان ۵ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان است، تصریح کرد: خوشبختانه در حوزه میراث فرهنگی تمامی اعتبارات مربوط به سال مالی ۹۸-۹۷ در بخش ابلاغی و استانی جذب شده و قراردادهای مربوط به بناهای تاریخی نیز منعقد شده است.

وی با بیان اینکه علاوه بر ۳۲ پروژه ذکر شده که به صورت مستقیم توسط این اداره کل میراث فرهنگی در حال انجام است، ۵ پروژه مرمتی شاخص نیز با مشارکت دستگاه‌های دولتی دارای مالکیت بناهای تاریخی اجرایی شده است، اظهار کرد: مرمت ساختمان فلاطوری لاهیجان با مشارکت استانداری گیلان، شهرداری لاهیجان و اداره کل جهاد کشاورزی استان و مرمت و ساماندهی بقعه آقا سید حسین لنگرود با مشارکت اداره کل اوقاف استان از جمله این موارد است.