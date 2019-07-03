ساخت مجتمع آموزشی شهرک کوثر شاهرود با ۲۲ میلیارد تومان اعتبار

سعید هژبری در حاشیه مراسم کلنگ‌زنی پروژه مجتمع آموزشی شهرک کوثر شاهرود در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن بیان اینکه این مراسم با حضور معاون وزیر آموزش‌وپرورش انجام شد، ابراز داشت: این مجموعه با زیربنای ۱۰ هزار مترمربع و ۱۷ هزار و ۸۶۴ مترمربع ساخته خواهد شد.

وی بابیان اینکه برآورد هزینه برای ساخت این مجموعه ۲۲ میلیارد تومان است، افزود: مسکن مهر در شهرهای استان با کمبود فضاهای آموزشی مواجه است بنابراین طی سنوات اخیر ساخت مدارس در این شهرک‌های تازه تأسیس در دستور کار قرارگرفته است.

مدیرکل نوسازی مدارس استان سمنان بابیان اینکه اعتبارات موجود به‌تنهایی برای ساخت فضاهای آموزشی موردنیاز کافی نیست، ابراز داشت: این مهم می‌طلبد تا خیران مدرسه‌ساز در شهرهای استان سمنان برای این کار خیر پیش قدم شوند و در تأمین فضاهای آموزشی، سازمان نوسازی مدارس را همراهی کنند.

هژبری بابیان اینکه به همت خیران مدرسه‌ساز ۱۳ مدرسه در استان سمنان به بهره‌برداری رسید، اضافه کرد: این رقم از ابتدای طرح حدود سال ۸۷ شامل ساخت ۱۷۸ مدرسه با کمک خیران در استان سمنان می‌شود که اگر این ظرفیت نبود قطعاً روند این پروژه‌ها با کندی مواجه می‌شد.

به گزارش خبرنگار مهر، مهر الله رخشانی مهر در ادامه سفر یک روزه خود مدرسه ۱۸ کلاسه شهرک فدک شاهرود را نیز کلنگ‌زنی خواهد کرد.