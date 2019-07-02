لایروبی خزینی و چاپاقلی و احیاء خلیج گرگان نیاز ضروری گلستان است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی استانداری گلستان، هادی حق شناس در دیدار با شورای اجرایی خانه احزاب استان، اظهارکرد: اگر جریانات سیاسی با هدف توسعه استان در میدان باشند، اختلافی نخواهیم داشت و با همه و در بستر تعاملی همکاری خواهیم داشت.

وی با اشاره به انتخابات و نقش احزاب، افزود: مبنای ما حضور حداکثری مردم در انتخابات است و از احزاب هم می خواهیم در این زمینه همکاری لازم را داشته باشند.

استاندار گلستان یادآور شد: تمام جریانات سیاسی باید بتوانند حرف های خود را بزنند و فضای باز سیاسی باید برای تمام احزاب و گروه های سیاسی وجود داشته باشد.

حق شناس در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اهمیت رسیدگی به مناطق سیل زده استان، خاطر نشان کرد: باید در مردم آسیب دیده از سیلاب، امید ایجاد کرد چرا که زندگی آنها را آب برده و باید تلاش کنیم خسارات را کاهش دهیم.

وی با بیان اینکه درآمد سالانه مردم گلستان ۵۰ درصد درآمد سالانه مردم در کشور است، یادآور شد: باید تلاش کنیم ظرفیت هایی همچون بندرترکمن را که پیش از بسیاری از بنادر کشور وجود داشته، احیا کنیم چرا که می تواند بسیاری از تهدیدها را به فرصت تبدیل کند.

استاندار گلستان تصریح کرد: لایروبی کانال های خزینی و چاپاقلی و احیای خلیج گرگان نیازی ضروری است که می تواند در آینده منابع کشاورزی استان نقش داشته باشد و در این مسیر تلاش جدی خواهد شد.

حق شناس توسعه را امری تدریجی، زمان بَر و در تمام ابعاد دانست و گفت: باید از طریق ایجاد بازارچه مرزی، منافع مشترک با کشور ترکمنستان را تعریف کنیم و در این راه دولت گام نخست را که ایجاد منطقه آزاد اینچه برون است برداشته و امیدواریم با توجه به توجیه اقتصادی آن در گلستان شاهد مصوبه مجلس شورای اسلامی هم باشیم.