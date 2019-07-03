اعلام آمادگی استقلال برای تمدید قرارداد با روزبه چشمی

به گزارش خبرنگار مهر، تمدید قرارداد با روزبه چشمی یکی از سئوالاتی است که در روزهای گذشته پیرامون باشگاه استقلال مطرح شده و هواداران این تیم هم با پاسخ مشخصی در این خصوص مواجه نبوده‌اند.

این بازیکن در روزهای گذشته مذاکراتش را به صورت رسمی با استقلالی‌ها آغاز کرد و باشگاه استقلال نیز از آمادگی خود جهت تمدید قرارداد با این بازیکن خبر داد.

اسماعیل خلیل زاده عضو هیات مدیره استقلال نیز با تایید این خبر گفت: باشگاه مشکلی برای تمدید با چشمی ندارد و چنانچه اتفاق خاصی روی ندهد این اتفاق به زودی خواهد افتاد.