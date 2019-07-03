احمد ملایری در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن بیان اینکه با حضور رئیس سازمان نوسازی مدارس کشور، بازدید از مراحل ساخت مدرسه شش کلاسه میامی با زیر بنای یک هزار و ۷۱ متر مربع در دشتشاد صورت گرفت، تاکید کرد: این طرح با اعتبار مصوب دولتی ۱۳ میلیارد و ۶۲۰ میلیون ریال و اعتبار هزینه شده ۱۶ میلیارد و ۸۹۴ میلیون ریال ساخته شده است.
وی با بیان اینکه این ساختمان بالای ۷۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارد، افزود: اعتبار مورد نیاز تا تکمیل پروژه هشت میلیارد ریال است که امیدواریم بتوانیم شاهد تجهیز و بهرهبرداری از این ظرفیت خوب آموزشی در شهرستان میامی باشیم.
فرماندار میامی با بیان اینکه شش کلاس درس، واحد اداری، کارگاه سمعی و بصری، آزمایشگاه، نمازخانه، اتاق بهداشت، اتاق پرورشی و … در زمره بخشهای این مدرسه هستند، گفت: امیدواریم بتوانیم با استفاده از ظرفیتهای موجود در حوزه آموزش و پرورش و خیران مدرسهساز نسبت به تکمیل این طرح در دشتشاد میامی مبادرت ورزیم.
ملایری بیان کرد: ارتقای کمیت و کیفیت آموزشی و سرانه تحصیلی در میامی در کنار کمبود فضاهای تحصیلی و امکانات و تجهیزات در زمره اهداف اجرای این طرح هستند.
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