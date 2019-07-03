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۱۲ تیر ۱۳۹۸، ۹:۵۰

فرماندار میامی:

مدرسه ۶ کلاسه دشت‌شاد میامی نیازمند ۸ میلیارد ریال اعتبار است

مدرسه ۶ کلاسه دشت‌شاد میامی نیازمند ۸ میلیارد ریال اعتبار است

میامی - فرماندار میامی با بیان اینکه مدرسه شش کلاسه دشت‌شاد میامی با زیر بنای یک هزار و ۷۱ متر مربع مهرماه سال‌جاری افتتاح می‌شود، گفت: برای تکمیل این طرح هشت میلیارد ریال اعتبار نیاز است.

احمد ملایری در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن بیان اینکه با حضور رئیس سازمان نوسازی مدارس کشور، بازدید از مراحل ساخت مدرسه شش کلاسه میامی با زیر بنای یک هزار و ۷۱ متر مربع در دشت‌شاد صورت گرفت، تاکید کرد: این طرح با اعتبار مصوب دولتی ۱۳ میلیارد و ۶۲۰ میلیون ریال و اعتبار هزینه شده ۱۶ میلیارد و ۸۹۴ میلیون ریال ساخته شده است.

وی با بیان اینکه این ساختمان بالای ۷۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارد، افزود: اعتبار مورد نیاز تا تکمیل پروژه هشت میلیارد ریال است که امیدواریم بتوانیم شاهد تجهیز و بهره‌برداری از این ظرفیت خوب آموزشی در شهرستان میامی باشیم.

فرماندار میامی با بیان اینکه شش کلاس درس، واحد اداری، کارگاه سمعی و بصری، آزمایشگاه، نمازخانه، اتاق بهداشت، اتاق پرورشی و … در زمره بخش‌های این مدرسه هستند، گفت: امیدواریم بتوانیم با استفاده از ظرفیت‌های موجود در حوزه آموزش و پرورش و خیران مدرسه‌ساز نسبت به تکمیل این طرح در دشت‌شاد میامی مبادرت ورزیم.

ملایری بیان کرد: ارتقای کمیت و کیفیت آموزشی و سرانه تحصیلی در میامی در کنار کمبود فضاهای تحصیلی و امکانات و تجهیزات در زمره اهداف اجرای این طرح هستند.

کد مطلب 4656652

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