سنجش فشار خون بیش از ۸۶۷ هزار نفر در کرمانشاه

ابراهیم شکیبا در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اجرای طرح بسیج ملی کنترل فشار خون در استان کرمانشاه اظهار داشت: در این طرح جامعه هدف شامل افراد بالای ۳۰ سال، بیماران کلیوی و زنان باردار برای اطلاع از وضعیت فشارخون به مراکز خدمات جامع سلامت شهری و روستایی، خانه‌های بهداشت، پایگاه‌های سلامت، درمانگاه‌ها، بیمارستان‌ها و ایستگاه‌های ثابت و سیار در سطح شهر مراجعه می‌کنند.

وی افزود: تاکنون ۸۶۷ هزار و ۱۵۶ نفر در سطح استان معادل ۸۷ درصد جمعیت هدف مورد غربالگری فشارخون قرار گرفته‌اند که حدود ۲۵۰ هزار نفر آنها ساکن نقاط روستایی هستند.

معاون امور بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه با بیان اینکه طرح بسیج ملی کنترل فشارخون در روزهای آینده در دو نوبت صبح و عصر و حتی در روز جمعه نیز اجرا می‌شود گفت: در حال حاضر اجرای طرح به صورت چهره به چهره با استقرار کارشناسان در مکان‌های پر تردد و نیز حضور فعال‌تر بسیج جامعه پزشکی در ادارات ادامه دارد.

وی با اعلام اینکه در روزهای آینده زندانیان نیز مورد غربالگری فشارخون قرار می‌گیرند، تصریح کرد: به منظور ارائه عدد صحیح فشارخون حداقل نیم ساعت قبل از اندازه گیری فشارخون نباید غذا خورده شود، قهوه و چای نوشیده نشود و با پرهیز از انجام فعالیت بدنی و استعمال دخانیات و نیز دوری از عصبانیت نسبت به تخلیه کامل ادرار هم اقدام شود.