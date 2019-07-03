به گزارش خبرنگار مهر، سردار عباس سه دهی رئیس دفتر ارتباطات مردمی نیروهای مسلح در همایش تبین و تحقق بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی که صبح امروز در ستاد فرماندهی نیروی پدافند هوایی ارتش برگزار شد اظهارداشت: یکی از مهمترین موضوعات در بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی بحث و راهبرد مقاومت است و نشان می دهد راهبرد مقاومت جایگاه و اهمیت ویژه ای در گام دوم انقلاب دارد.

وی ادامه داد: ما باید تاریخ ۴۰ سال گذشته انقلاب را به خوبی مطالعه و از اتفاقات آن برای موفقیت بیشتر در آینده به خوبی درس بگیریم. ایستادگی و مقاومت و رهبری امام خمینی (ره) و مقام معظم رهبری موجب شده که این مکتب و روش در جهان به عنوان یک مکتب حیات بخش و نجات دهنده شناخته شود.

سردار سه دهی در ادامه با اشاره به توطئه های دشمنان انقلاب در ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی علیه ارتش گفت: دشمنان به دنبال آن بودند که تنها بازوی دفاعی کشور یعنی ارتش را از بین ببرند، سازمانهای جاسوسی خارجی هم تلاش می کردند با تحریکات برخی در داخل نیز این هدف را دنبال کنند و متاسفانه عده ای هم در داخل این شعار را تکرار می کردند، اما امام خمینی (ره) مقابل این توطئه ها ایستاد و آن بیانیه تاریخ را در ۲۹ فروردین اعلام و آن روز روز ارتش نامیدند.

وی ادامه داد: امام (ره) نظرات مشورتی حضرت آقا که آن زمان در شورای عالی دفاع بودند را پذیرفتند و تاکید کردند که ارتش باید حفظ شود و ساختارهای آن هماهنگ با ارزش‌های نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران تقویت شود.

رئیس دفتر ارتباطات مردمی نیروهای مسلح با بیان اینکه راهبرد مقاومت امام خمینی (ره) باعث اثبات و تحکیم ارتش در کشورمان شد، عنوان کرد: قبل از انقلاب و در سال ۱۳۴۹، زمانی‌که خصومت‌های مرزی ایران و عراق به اوج خود رسیده بود، فرمانده وقت نیروی زمینی ارتش، فرماندهان نیروی زمینی را جمع کرد و گفت «یعنی چه که می‌گویید جواب نظامی به عراق بدهیم. اگر وارد جنگ با عراق شویم، فقط برای ۷۲ ساعت استمرار عملیاتی داریم و بعد از ۳ روز، دیگر نمی‌توانیم جنگ‌را ادامه دهیم».

وی با بیان اینکه انقلاب اسلامی ایران و نفس مسیحایی امام راحل و تلاش‌های مستمر حضرت آقا که نماینده امام (ره) در ارتش بودند، موجب شد که ارتش ۸ سال در دفاع مقدس، آن همه افتخارآفرینی کند، گفت: رژیم پهلوی با وجود همه سرسپردگی‌ها به آمریکا و اذنابش و با وجود تمام مزدوری‌هایش نمی‌توانست بیش از ۳ روز در برابر عراق مقاومت کند اما امام (ره) ارتشی ساخته و پرداخته کرد که ۸ سال در جنگ از خود رشادت نشان دهد.

سردار سده‌هی اظهار داشت: زمانی‌که در صنایع دفاعی کشور، کارهای ساخت موشک انجام می‌شد، اولین گزارشی که به مقام معظم رهبر عرضه شد این بود که انحراف موشک‌های ساخته شده، بین ۲ تا ۸ کیلومتر است، حضرت آقا گفتند این میزان از انحراف قابل قول نیست. مدتی بعد دومین گزارش را آوردند و گفتند که این انحراف به ۱۰۰ متر رسیده است. حضرت اقا باز هم قبول نکردند. در گزارش بعدی انحراف به ۳۰ تا ۷۰ متر رسیده بود. خدا شهید طهرانی مقدم را رحمت کند. حضرت آقا اینجا فرمودند باید موشک نقطه‌زن طراحی کنید.

رئیس دفتر ارتباطات مردمی نیروهای مسلح ادامه داد: امروز نیروهای مسلح ما قطعاً یکی از قَدَرترین نیروهای مسلح دنیا هستند.

وی با بیان اینکه امروز برای مقابله با جمهوری اسلامی ایران و جبهه مقاومت با ۸۲ کشور ائتلاف کرد و ۷ تریلیون دلار هزینه کرد ولی به فضل الهی شکست خورد، گفت: امروز بعد از گذشت ۴۰ سال از انقلاب اسلامی و با وجود تمام تحریم‌های ظالمانه دشمنان، پهپاد جاسوسی آمریکا که ۲۲۰ میلیون دلار برای آن هزینه شده بود و بارها گفته شده بود که این پهپاد قابل شناسایی نیست، به وسیله سامانه پدافندی بومی کشور شناسایی و ساقط می‌شود. ما این اتفاق مبارک را از راهبرد مقاومت داریم.

سردار سده‌هی در پایان تصریح کرد: لازمه پیشبرد راهبرد مقاومت، وجود ایمان، معنویت، روحیه دینی و باور انقلابی است.