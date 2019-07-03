دوره آموزشی «الاهیات و نظریه‌ تکامل» برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، به همت گروه کلام و فلسفه دین مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران، دومین مدرسه تابستانی در حوزهی علم و دین با موضوع «الاهیات و نظریه تکامل» برگزار میشود.
در این مدرسه تابستانی نسبت بین خداباوری به عنوان باور اصلی ادیان و نظریهی تکامل که امروزه در زیستشناسی بدان پرداخته میشود، بررسی میگردد. آشنایی با تقریر رایج نظریه تکامل و رویکردهای مختلف در مورد نسبت میان این دو حوزه و نیز کاربستهای نظریهی تکامل در الاهیات معاصر، از نتایج شرکت در این دوره است.
علاقه مندان در صورت تمایل میتوانند درخواست ثبت نام را کلیک کنید تا به فرم ورود اطلاعات منتقل شوند و درخواست خود را تکمیل کنید. کسانی که نتوانستید فرم اصلی را پر کنند، رزومه خود را (شامل مشخصات فردی، تماس و سوابق تحصیلی) به آدرسTESS@IRIP.ir ایمیل کنند تا مورد بررسی قرار گیرد. (اولویت با فرم اصلی است)
درخواست ثبت نام و تکمیل فرم: تا ۲۸ تیر ۱۳۹۸
اعلام پذیرش: تا ۵ مرداد ۱۳۹۸
واریز شهریه: تا ۱۱ مرداد ۱۳۹۸
برگزاری: ۲ تا ۴ شهریور ۱۳۹۸ (سه روز از ۸:۴۵ تا ۱۷:۳۰)
هزینه شرکت در دوره یک میلیون ریال است.
به فراگیران واجد شرایط (بدون تأخیر / غیبت)، گواهی شرکت در مدرسه ارائه خواهد شد.
محل برگزاری سالن اصلی نشستهای مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران میباشد.
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