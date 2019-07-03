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۱۲ تیر ۱۳۹۸، ۱۱:۱۵

برنامه دیدارهای تیم ملی فوتبال هفت نفره در جام جهانی اعلام شد

برنامه دیدارهای تیم ملی فوتبال هفت نفره در جام جهانی اعلام شد

بر اساس برنامه اعلام شده برای مرحله گروهی جام جهانی ۲۰۱۹ فوتبال هفت نفره، تیم ملی ایران نخستین دیدار خود در این رقابت‌ها را برابر آمریکا برگزار می‌کند.

به گزارش خبرنگار مهر، مسابقات جام جهانی فوتبال هفت نفره از شنبه آینده (۱۵ تیرماه) به میزبانی کشور اسپانیا و در شهر سویل آغاز می شود.

تیم ملی فوتبال هفت نفره ایران هم از تیم های شرکت کننده در این رقابت ها است. این تیم نخستین دیدار خود در این مسابقات را دوشنبه ۱۷ تیرماه برابر آمریکا برگزار می کند.

برنامه دیدارهای تیم ملی فوتبال هفت نفره ایران در مرحله گروهی جام جهانی به این شرح است:

دوشنبه ۱۷ تیرماه
* ایران - آمریکا ساعت ۲۱

چهارشنبه ۱۹ تیرماه
* ایران - ایرلند ساعت ۱۱ صبح

جمعه ۲۱ تیرماه
* ایران - فنلاند ساعت ۱۹

طبق برنامه اعلام شده از سوی برگزارکنندگان جام جهانی ۲۰۱۹ فوتبال هفت نفره، مرحله یک چهارم نهایی مسابقات روزهای شنبه ۲۲ و یکشنبه ۲۳ تیرماه برگزار می شود. مرحله نیمه نهایی هم سه شنبه ۲۵ تیر ماه برگزار می شود. همچنین پنجشنبه و جمعه ۲۷ و ۲۸ تیرماه هم زمان برگزاری دیدارهای فینال و رده بندی است.

کد مطلب 4656802
زینب حاجی حسینی

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