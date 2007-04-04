افزایش قیمت نان در اراک متوقف شد

به گزارش خبرنگار مهر در اراک، عبدالله سهرابی در جمع فرمانداران استان افزود: اگر کیفیت نان فعلی افزایش نیابد و استاندارد ها در پخت نان رعایت نشود امکان افزایش قیمت نان وجود ندارد.

وی گفت: با ارائه نظام تنبیه و تشویق از این به‌بعد با جدیت به کیفیت نان تولیدی در شهرهای استان نظارت می‌شود.

سهرابی گفت: بر اساس مصوبه شورای اقتصاد قیمت نان باید با تصمیم شورای سیاست‌گذاری آرد و نان استان‌ها افزایش یابد وافزایش قیمت انواع نان در استان مرکزی به عنوان آخرین استان کشور در ابتدای سال جاری انجام شد که تحقق آن باید با افزایش کیفیت فعلی باشد.

در این جلسه قرار شد قیمت نان لواش و تافتون به قیمت یکصد و ۷۰ریال و سنگک به قیمت ‪ ۵۵۰ریال و نان سنگک عرضه شود.

قیمت نان در نانوایی های اراک شب عید گران شده بود.