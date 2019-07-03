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۱۲ تیر ۱۳۹۸، ۱۱:۱۲

رئیس سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری قزوین:

جنگ شبانگاهی «شب های پرستاره شهر من» در قزوین برگزار می شود

جنگ شبانگاهی «شب های پرستاره شهر من» در قزوین برگزار می شود

قزوین- رئیس سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری قزوین از برگزاری جنگ های شبانگاهی شب های پرستاره شهر من در سینما تابستانه بوستان باراجین خبر داد.

محمد درافشانی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: جنگ شبانگاهی شب های پرستاره شهر من از ۱۳ تا ۲۸ تیرماه سالجاری از ساعت ۲۱ در سینما تابستانه بوستان باراجین برگزار می شود.

وی افزود: غنی سازی اوقات فراغت شهروندی، ایجاد شور و نشاط اجتماعی، ارتقای سطح فرهنگ شهروندی از جمله اهداف برگزاری این جنگ های شبانگاهی است.

رئیس سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری قزوین خاطرنشان کرد: اجرای برنامه های آئینی و ورزشهای بومی و محلی، اجرای مسابقه خانواده، نمایش طنز، موسیقی و برنامه های مفرح فرهنگی از جمله برنامه های جنگ بزرگ شب های پرستاره است که با محتوای آموزش های شهروندی برگزار می شوند.

درافشانی افزود: تابستان امسال تلاش کرده ایم تا در نقاط مختلف شهر قزوین و نواحی منفصل شهری برنامه های مفرح فرهنگی ورزشی برگزار کنیم، مطمئناً این برنامه ها در ایجاد نشاط اجتماعی در شهر و همچنین ارتقای سطح فرهنگ مثمر ثمر است.

کد مطلب 4656820

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