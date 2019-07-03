۷۱ اثر به جشنواره ملی فیلم کوتاه روستا و عشایر راه یافت

به گزارش خبرنگار مهر، حسین فرخنده پیش از ظهر چهارشنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه خراسان شمالی اظهار کرد: برای جشنواره فیلم کوتاه روستا و عشایر ۲۵۱ اثر از ۱۶۹ هنرمند از ۲۹ استان به دبیرخانه این جشنواره ارسال شد.

فرخنده افزود: از این تعداد تنها ۷۱ اثر از ۵۹ هنرمند به بخش پایانی جشنواره راه یافت.

وی با اشاره به اینکه فرصت و ظرفیت‌ها در روستاها بیشتر است، ادامه داد: با توجه به اینکه فیلم‌ها مرتبط با روستا و عشایر است تلاش شده در هفت روستای استان فیلم‌ها اکران شود.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد خراسان شمالی عنوان کرد: ۳۶ فیلم در بخش مستند، ۲۴ فیلم در بخش داستان، ۶ فیلم در بخش پویانمایی و پنج فیلم ۱۰۰ ثانیه‌ای در این جشنواره به رقابت می‌پردازند.

فرخنده گفت: آثار جشنواره از سطح خوبی برخوردار بوده و ۸۰ درصد فیلم‌ها متناسب با موضوع جشنواره ارسال شده است.

وی افتتاحیه جشنواره فیلم کوتاه را ۱۴ تیرماه جاری عنوان کرد.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان شمالی با اشاره به دهه کرامت نیز اظهار کرد: بالغ بر ۴۰۰ برنامه با مشارکت دستگاه‌ها به مناسبت دهه کرامت برگزار می‌شود.

فرخنده گفت: طی این دهه یک هزار و ۵۰۰ بسته فرهنگی با موضوع دینی توزیع می‌شود.

وی برگزاری شب شعر، نمایشگاه تصویرسازی، جشن ویژه بانوان و دختران در هشت روستای محروم را از جمله برنامه‌های دهه کرامت عنوان کرد.