۷۱ اثر به جشنواره ملی فیلم کوتاه روستا و عشایر راه یافت

به گزارش خبرنگار مهر، حسین فرخنده پیش از ظهر چهارشنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه خراسان شمالی اظهار کرد: برای جشنواره فیلم کوتاه روستا و عشایر ۲۵۱ اثر از ۱۶۹ هنرمند از ۲۹ استان به دبیرخانه این جشنواره ارسال شد.
فرخنده افزود: از این تعداد تنها ۷۱ اثر از ۵۹ هنرمند به بخش پایانی جشنواره راه یافت.
وی با اشاره به اینکه فرصت و ظرفیتها در روستاها بیشتر است، ادامه داد: با توجه به اینکه فیلمها مرتبط با روستا و عشایر است تلاش شده در هفت روستای استان فیلمها اکران شود.
مدیرکل فرهنگ و ارشاد خراسان شمالی عنوان کرد: ۳۶ فیلم در بخش مستند، ۲۴ فیلم در بخش داستان، ۶ فیلم در بخش پویانمایی و پنج فیلم ۱۰۰ ثانیهای در این جشنواره به رقابت میپردازند.
فرخنده گفت: آثار جشنواره از سطح خوبی برخوردار بوده و ۸۰ درصد فیلمها متناسب با موضوع جشنواره ارسال شده است.
وی افتتاحیه جشنواره فیلم کوتاه را ۱۴ تیرماه جاری عنوان کرد.
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان شمالی با اشاره به دهه کرامت نیز اظهار کرد: بالغ بر ۴۰۰ برنامه با مشارکت دستگاهها به مناسبت دهه کرامت برگزار میشود.
فرخنده گفت: طی این دهه یک هزار و ۵۰۰ بسته فرهنگی با موضوع دینی توزیع میشود.
وی برگزاری شب شعر، نمایشگاه تصویرسازی، جشن ویژه بانوان و دختران در هشت روستای محروم را از جمله برنامههای دهه کرامت عنوان کرد.
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