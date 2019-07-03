کرسی ترویجی «ولایت حاکم بر کودکان بدون ولی خاص» برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، کرسی ترویجی «ولایت حاکم بر کودکان بدون ولیّ خاص» با ارائه بحث حجت الاسلام امیر مهاجر میلانی استادیار گروه فقه و حقوق مرکز تحقیقات زن و خانواده و کارشناسی حجت الاسلام محمد هادی فاضل استاد سطوح عالی حوزه‌های علمیه، پنج شنبه ۱۳ تیرماه از ساعت ۱۱ در مرکز تحقیقات زن و خانواده برگزار می‌شود.



خلاصه بحث:

مشهور فقیهان در فرض فقدان پدر و جد پدری و عدم نصب وصیّ از طرف پدر و جد پدری، فقیه حاکم را ولیّ انحصاری چنین کودکی می‌دانند. دیدگاه پیش‌گفته افزون بر اینکه دلایل محکمی ندارد، با قرائن مخالف متعددی روبروست.

این کرسی در ابتدا شمول دلایل ولایت فقیه در دو رویکرد ولایت مطلقه و ولایت از باب امور حسبه، نسبت به این موضوع را بررسی کرده در ادامه با ارائه دلایلی از آیات، روایات و گزارش‌های تاریخی نتیجه می‌گیرد که شارع مقدس در این موضوع تشریع حقوقی مدّ نظر فقیهان را نداشته، تنها خواستار رعایت مصالح کودک بی‌سرپرست که امری عقلایی است شده است.

در نهایت بیان می‌شود که تاکید بر ولایت انحصاری فقیه و کم رنگ نمودن نقش ولیّ عرفی همچون مادر و سایر نزدیکان کودک محصول عقلانیت عصری بوده، شاید تاکید بر آن در جامعه امروزی نه تنها صحیح نبوده، کارآمدی لازم گذشته خود را نیز نخواهد داشت.