پیشنهاد ۹۰۰ هزار دلاری به آقای گل فوتبال ایران!

به گزارش خبرنگار مهر، مهمترین دغدغه سپاهان در فصل نقل و انتقالات حفظ استنلی کی روش مهاجم برزیلی این تیم است که فصل گذشته در کنار لوسیانو پریرا به عنوان آقای گلی لیگ برتر دست یافت.

امیر قلعه نویی که پیش از این به خاطر غیبت کی روش در تمرین سپاهان انتقاداتی را مطرح کرده بود، در گفتگوی اخیر خود از پیشنهاد ۹۰۰ هزار دلاری یک تیم ایرانی به کی روش پرده برداشت.

به این ترتیب می‌توان راز ناپدید شدن کی روش و عدم پاسخگویی شفاف به سپاهان را در این پیشنهاد نجومی جستجو کرد.

کی روش برای اولین بار دو فصل پیش در لیگ ایران به میدان رفت. این بازیکن که قدرت سرزنی بالایی دارد و همچنین از قدرت فیزیکی زیادی بهره می‌برد، آن زمان با کمک سعید آذری مدیرعامل ذوب آهن و با تغییر قانون سازمان لیگ، وارد فوتبال ایران شد و نشان داد که پتانسیل گلزنی بالایی دارد.

کی روش در پایان آن فصل همراه امیر قلعه نویی از ذوب آهن جدا شد و تلاش ذوبی ها برای حفظ این بازیکن بی نتیجه ماند. سعید آذری مدیرعامل ذوب آهن در آن مقطع زمانی در مصاحبه‌ای به طور ضمنی از پیشنهاد بالای سپاهان به کی روش انتقاد کرده و گفته بود: «اگر قرار باشد یک بازیکن را با ارقام خارق العاده نگه داریم، توانایی اش را نداریم و این کار را هم نمی‌کنیم.»

حالا یک فصل دیگر تمام شده است و این‌بار سپاهانی‌ها که خودشان یکی از دلایل بالا رفتن قیمت کی روش در فوتبال ایران بوده اند، از پیشنهاد نجومی تیم دیگری به این بازیکن پرده بر می‌دارند و گلایه می‌کنند.

یافتن تیم خواهان کی روش چندان کار سختی نیست چون فقط یک تیم خصوصی است که از پس پرداخت این مبلغ میلیاردی بر بیاید؛ آنهم تیمی که اخیراً با مهاجمش قطع همکاری کرده است.