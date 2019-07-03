مدیر کل دفتر حقوقی سازمان جنگل ها و مراتع کشور منصوب شد

به گزارش خبرگزاری مهر، در حکم خلیل آقایی معاون وزیر جهاد کشاورزی و رئیس سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور، خطاب به رضا افلاطونی آمده است: امید است با اتکال به خداوند قادر متعال و بهره گیری از تقوای الهی، با استفاده از تمامی ظرفیت‌ها، استعدادها و نیروهای مومن، متعهد و متخصص و با ایجاد ارتباط مناسب با دستگاه قضایی و سایر نهادهای ذیربط در انجام وظایف محوله گام‌های موثری بردارید.

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افلاطونی پیش از این مسئولیت دفتر مرکزی حراست سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور و مدیر امور اراضی استان قزوین را بر عهده داشت.