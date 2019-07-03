دستگیری ۶ دارنده سلاح غیر مجاز و کشف سلاح و مهمات در آبادان

سید محسن نقی زاده در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به اجرای نهمین مرحله از طرح خلع سلاح در آبادان گفت: ماموران پلیس امنیت عمومی با کمک کارکنان کلانتری ۱۴ چوئبده در سه روز گذشته به صورت مستمر در جهت مبارزه با دارندگان سلاح غیرمجاز و عاملان تیراندازی های غیرمجاز اقدام کرده اند.

وی افزود: در این طرح که با هماهنگی دستگاه قضایی صورت گرفت، ۶ دارنده سلاح غیرمجاز دستگیر و از متهمان تعداد ۶ قبضه انواع سلاح و مهمات شکاری غیرمجاز به همراه ۵۰ عدد انواع فشنگ کشف و ضبط شد.

فرمانده انتظامی شهرستان آبادان با بیان اینکه متهمان پس از تشکیل پرونده به مراجع قضایی آبادان تحویل شدند، تصریح کرد: نهمین مرحله از طرح خلع سلاح، از ابتدای تیرماه آغاز شده و تاکنون ۱۲ قبضه سلاح و مهمات جنگی و شکاری غیرمجاز به همراه ۲۸۰ عدد انواع فشنگ کشف و ضبط شده است.

سرهنگ تقی زاده با تاکید بر عزم جزم نیروی انتظامی برای برخورد قاطع و قانونی با دارندگان سلاح های غیرمجاز و عوامل تیراندازی ها، خطاب به شهروندان یادآور شد: پلیس با این دسته از افراد مماشات نخواهد کرد.