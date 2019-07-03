به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المسیره، منابع وابسته به پدافند ارتش و کمیته‌های مردمی یمن امروز چهارشنبه از سرنگونی پهپاد جاسوسی متجاوزان در جیزان خبر دادند.

این پهپاد جاسوسی متجاوزان در شرق جبل الدود در جیزان سرنگون شده است.

به این ترتیب تعداد پهپادهای سرنگون شده متجاوزان ظرف دو هفته به عدد هفت رسید.

۱- در مورخه ۱۹ ژوئن پهپاد جاسوسی در الشرفه در نجران سرنگون شد.

۲- در مورخه ۲۱ ژوئن در منطقه الفازه در الحدیده پهپاد جاسوسی در الحدیده سرنگون شد.

۳- سرنگونی پهپاد جاسوسی در منطقه المزرق در استان حجه در مورخه ۲۲ ژوئن

۴- سرنگونی پهپاد جاسوسی دشمن در السدیس در نجران در مورخه ۲۳ ژوئن

۵- پهپاد جاسوسی متجاوزان در شرق الدریهمی در استان الحدیده در مورخه ۲۷ ژوئن سرنگون شد.

۶- پهپاد جاسوسی دشمن در شرق جبل النار در جیزان در ۲۸ ژوئن سرنگون شد.

همچنین توپخانه ارتش و کمیته‌های مردمی یمن مواضع مزدوران را در شرق الدود زیر آتش سنگین خود قرار داد.

همچنین یک منبع نظامی یمنی از گلوله باران شدید مواضع مزدوران در جبهه صاله در استان تعز از سوی ارتش و کمیته‌های مردمی خبر داد.

بر اثر این حملات شماری از مزدوران کشته و زخمی شدند.