به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام جلیل شریفی نیا در خطبه‌های نماز جمعه این هفته آرادان به میزبانی مسجد صاحب الزمان (عج) با حضور اقشار مردم، ضمن بیان اینکه مرحله اول کاهش تعهدات ایران در برجام ۱۶ اردیبهشت ماه انجام شده است، تاکید کرد: مرحله دوم این امر نیز هفته آینده در کشورمان با قدرت و صلابت کامل انجام می شود تا غرب و دشمنان ما بدانند که نمی توانند برای ایران اسلامی خط و نشان بکشند.

وی با بیان اینکه دولت جمهوری اسلامی ایران هفته آتی مرحله دوم کاهش تعهدات را با مصوبه شورای عالی امنیت ملی و با اشراف رهبر معظم انقلاب اسلامی طبق بندهای ۲۶ و ۳۶ برجام به اجرا در خواهد آورد چرا که ضرب‌العجل دو ماهه ایران به اروپا برای انجام تعهداتشان نیز به اتمام رسیده است.

کانال‌های مالی اروپا فقط در سطح حرف هستند

امام جمعه آرادان با بیان اینکه کانال های مالی که اروپا از آن دم می زند مانند اینستکس فقط یک نام هستند و به مرحله اجرا در نمی‌آیند، تاکید کرد: اروپا نقش پلیس خوب را منافقانه بازی می‌کند و همان‌طور که پیامبر (ص) نیز فرمودند، منافق از کفار هم بدتر است.

شریفی نیا با اشاره به سخنان رهبر معظم انقلاب اسلامی در نوروز ۹۸ و در جوار بارگاه رضوی، بیان کرد: نباید به اروپائی‌ها اطمینان کرد، این افراد که ظاهری آراسته، خوش‌پوش، با کراوات و راحیه عطرهای خوش بو دارند، در درون بسیار وحشی هستند در طول تاریخ نیز این اروپائیان هستند که سر تا پا جنایت کرده اند و اگر آمریکا باطن کفر آلودی دارد اروپا باطنی منافق گونه دارد که از کفر هم بدتر است.

وی با بیان اینکه اروپا یک سال و دو ماه است که به ایران میگوید نگران نباشید ما کانال‌های مالی خودمان را باز کرده و نفت شما را می‌خریم اما به اذعان وزیر امور خارجه ایران اسلامی تا کنون حتی یک سند مالی در این کانال‌ها به ثبت نرسیده است، گفت: اروپا فقط حرف می زند و ما در قبال این بی‌تعهدی‌ها از تیم دیپلماسی ایران اسلامی می‌خواهیم تا در روز یکشنبه شانزدهم تیرماه ۹۸ با قدرت و صلابت بر کاهش تعهدات ایران بر برجام صحه بگذارند.

ایران توانمندتر از همیشه

امام جمعه آرادان با بیان اینکه همان‌طور که رئیس جمهور ایران اسلامی نیز گفت ایران توان این را دارد که در یک‌ساعت توان هسته‌ای خود را دوباره باز گرداند، تاکید کرد: ما در کوتاه‌ترین زمان می‌توانیم اورانیوم غنی سازی شده‌مان را از سه و نیم به ۲۰ درصد برسانیم و این توانمندی را نیز داریم.

شریفی نیا بیان کرد: ما می توانیم بار دیگر فعالیت‌های هسته‌ای به‌حقمان را در پیش بگیریم و بار دیگر راکتور هسته ای اراک را راه اندازی کنیم و این کار با صلابت و پویایی باید انجام شود.

وی افزود: نمی شود که اروپائی‌ها هر روز دست ما را خالی بگذارند حتی تعهداتشان را عملی نکنند، نفت ما را نخرند و با تمام پررویی و در کمال وقاحت برایمان خط و نشان هم بکشند و ما را تهدید کند لذا باید گفت ایران اسلامی کشوری نیست که بگذارد اروپائی‌ها برایش خط و نشان بکشند.

برائت از مشرکان یک اصل مهم در حج

امام جمعه آرادان در ادامه به موضوع سخنان رهبر معظم انقلاب اسلامی در بین کارگزاران حج نیز اشاره کرد و با بیان اینکه برخی افراد می گویند چرا در حج برائت داریم و چرا ایجاد دشمنی می‌خواهیم کنیم و به آمریکا مرگ می‌گوئیم، تاکید کرد: همانطور که معظم‌له نیز فرمودند برائت از مشرکان یک امر واجب است.

شریقی نیا در پایان گفت: رهبر معظم انقلاب اسلامی همچنین حجاج بیت الله الحرام را به رعایت ارزش‌های دینی و اسلامی توصیه کردند و همچنین خطاب به آل سعود خواستند تا این کشور شرایط برگزاری مناسک دینی را برای تمام حجاج فراهم آورد.