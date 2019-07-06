اجرای طرح ارتقای امنیت اجتماعی و دستگیری ۶ نفر در رزن

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ علی زنگنه صبح شنبه در جمع خبرنگاران گفت: در راستای افزایش احساس امنیت شهروندان و همچنین درخواست های مردمی در خصوص برخورد با سارقان و برهم زنندگان نظم و امنیت شهروندان، طرح ارتقای امنیت اجتماعی در شهرستان رزن اجرا شد.

وی افزود: در اجرای این طرح، علاوه بر دستگیری ۴ خرده فروش مواد مخدر و کشف مقادیری انواع مواد مخدر، ۲ سارق اماکن خصوصی دستگیر و یک دستگاه موتورسیکلت سرقتی نیز کشف و متهمان پس از تشکیل پرونده تحویل مرجع قضایی شدند.

سرهنگ زنگنه ادامه داد: در این ماموریت، ۴ دستگاه خودرو و ۵ دستگاه موتورسیکلت نیز به دلیل عدم رعایت قوانین و مقررات که باعث سلب آسایش عمومی شده بودند توسط ماموران انتظامی شهرستان توقیف و روانه پارکینگ شدند.

دستگیری ۳ سارق سیم برق و منزل

فرمانده انتظامی شهرستان رزن از دستگیری ۳ سارق سیم برق و منزل در عملیات دیگری خبر داد و گفت: در پی وقوع چند فقره سرقت سیم برق در شهرستان رزن، بررسی موضوع در دستور کار ماموران انتظامی شهرستان قرار گرفت.

وی افزود: ماموران پلیس آگاهی رزن با اقدامات تخصصی و استفاده از شگردهای خاص پلیسی، یک سارق سیم برق را شناسایی و در یک عملیات غافلگیرانه وی را دستگیر کردند.

سرهنگ زنگنه خاطر نشان کرد: همچنین ۲ سارق منزل و اماکن خصوصی نیز توسط ماموران انتظامی شهرستان دستگیر و در مجموع ۳ فقره سرقت دیگر کشف شد.

وی ادامه داد: در ماموریتی دیگر و در پی کسب خبری مبنی بر فروش داروهای غیرمجاز در یکی از بخش های شهرستان رزن، بررسی موضوع در دستور کار ماموران انتظامی شهرستان قرار گرفت.

وی افزود: با انجام اقدامات اطلاعاتی فردی در این خصوص شناسایی و پس از اخذ مجوز قضایی در بازرسی از محل فعالیت وی، ۳ هزار و ۵۶۵ عدد انواع قرص و ۴۰ بسته پودر تقویت کننده غیر مجاز کشف و متهم پس از تشکیل پرونده تحویل مرجع قضایی شد.