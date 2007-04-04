با وجود مخالفت روسیه، آمریکا بدنبال استقرار سامانه موشکی خود در اروپا است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از منابع خبری آمریکا، "اریک ادلمان" Eric Edelman معاون وزیر دفاع آمریکا در امور سیاسی در کنفرانسی مطبوعاتی در پنتاگون اعلام کرد که آمریکا خواستار آنست که با روسیه در زمینه دفاع ضد موشکی همکاری کند اما حتی اگر نتواند در این زمینه با مسکو به توافق برسد، سامانه های ضد موشکی خود را در اروپا مستقر خواهد نمود.



آمریکا درماه ژانویه سال جاری (2007) به دو کشور لهستان و جمهوری چک که پیشتر ازاقمار شوروی بودند و درحال حاضر از اعضای اتحادیه اروپا و ناتو هستند، پیشنهاد داد تا یک سامانه دفاع ضد موشکی شامل 10 موشک رهگیر در لهستان و یک سیستم راداری را در خاک آنها مستقر کند.

ایالات متحده توجیه خود را از این اقدام مقابله با تهدیدات موشکی کشورهای مانند ایران و کره شمالی اعلام کرده است اما روسیه به عنوان مخالف اصلی استقرار چنین سامانه ای بر این باور است که تهران و پیونگ یانگ فاقد چنان توان موشکی هستند که بتوانند منافع واشنگتن را مورد هدف قرار دهند لذا به باور کرملین هدف استقرار چنین سامانه ای از سوی آمریکا در اروپای شرقی، کنترل و تسلط بر سیستم های موشکی روسیه است.

وی در مورد استقرار این سیستمها در جمهوری چک و لهستان افزود: "ما به روسیه اجازه نخواهیم داد به ما دیکته کند که در زمینه روابط دوجانبه با دیگر کشورها چه کار باید انجام دهیم".

ادلمان تصریح کرد : "ما فکر می کنیم که مسکو هم با همان تهدیداتی که ما با آنها مواجهیم رو به رو است و به باور ما، روسیه نسبت به آمریکا به محدوده دستیابی موشک ها (کشورهای دشمن) نزدیک تر است.

درعین حال وی تاکید کرد که اطلاعات مربوط به سیستم های هشدار دهنده دفاع ضد موشکی که در اروپا مستقر خواهند شد می تواند به روسیه هم انتقال داده شوند.

روسیه پیشتر مخالفت خود را با استقرار این سامانه موشکی در خاک خود اعلام کرده است.

این مقام آمریکایی همچنین ابراز امیدواری کرد که واشنگتن بتواند به درک مشترکی با مسکو در مورد رفع نگرانی ها دست یابد.