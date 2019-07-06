دشمن به دنبال سیاسی کردن موضوع حجاب است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام والمسلمین علی نعمت زاده، ظهر امروز در دیدار با جمعی از اعضای بسیج جامعه زنان سپاه که با حضور فرمانده سپاه ناحیه مرند برگزار شد، ابراز داشت: مساله عفاف و حجاب یک مساله دینی است اما دشمنان به دنبال سیاسی کردن این مساله هستند.

وی افزود: شعار «مرگ بر آمریکا» هم یک مساله سیاسی است اما چرا آنها به این مساله اعتراض می کنند که نباید گفته شود، دشمن امروز حجاب و عفاف بانوان را نشانه رفته است، اما حجاب یک مساله فطری است و قبل از اسلام نیز جزو فرهنگ ایرانیان بود.

امام جمعه مرند با اشاره به اهمیت فضای مجازی تصریح کرد: فضای مجازی بسیار مهم است و رهبر معظم انقلاب اسلامی نیز بر اهمیت این مساله اذعان کرده اند، بانوان و زنان بسیجی باید با حضور در فضای مجازی در مقابل شبهه افکنی دشمن ساکت ننشسته و نسبت به تولید محتوا اقدام کنند.

حجت الاسلام والمسلمین نعمت زاده در بخش دیگری با اشاره به پیشرفت های گسترده ایران پس از رژِم شاهنشاهی اظهار داشت: در طول این ۴۰ سال انقلاب اسلامی به اندازه ۲۰۰ سال دوران شاهنشاهی پیشرفت کرده ایم.

استاد حوزه علمیه ادامه داد: دشمنان به دنبال تطهیر کردن رژیم شاهنشاهی هستند، ما نیز باید با استفاده از خاطرات آن دوران، با منطق پاسخ شبهات آنها را بدهیم.

وی در ادامه بر ضرورت تلاش برای کاهش آسیب های اجتماعی تاکید کرد و اذعان داشت: برای کاهش آسیب های اجتماعی از قبیل نزاع و درگیری و رفتارهای خشن و طلاق و … باید به طور ملموس اقدام کنیم.

امام جمعه مرند تاکید کرد: امروز دیگر جمع آوری دستگاه های ماهواره برای مقابله با آسیب های اجتماعی جواب نمی دهد، چرا که همین گوشی های همراه در دست نسل جوان می تواند یک تهدید باشد.

حجت الاسلام والمسلمین نعمت زاده تاکید کرد: برخورد خشن و قضایی و رفتار تند با نسل جوان، نتیجه عکس دارد و باید به طور برنامه ریزی شده و با رفتارهای نرم، نوجوانان و جوانان را به سمت آموزه های دینی جذب کنیم.

وی در پایان تصریح کرد: معارف مکتب شیعه بسیار قدرتمند است و یک ابرقدرت فرهنگی محسوب می شود براین اساس نباید ترسی از مخالفان داشته باشیم بلکه باید با بهره گیری از منطق و آموزه های عملی اسلام، نسبت به پاسخگویی شبهات وارد شده اهتمام داشته باشیم.