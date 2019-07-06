واکنش شورای همکاری خلیج فارس به تحولات سودان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رای الیوم، شورای همکاری خلیج فارس امروز شنبه به توافق میان شورای نظامی حاکم بر سودان و ائتلاف آزادی و تغییر واکنش نشان داد.

عبداللطیف الزیانی دبیر کل شورای همکاری خلیج فارس گفت: توافق میان طرفهای سودانی گامی مثبت و مهم است که راه را در برابر سودانی ها برای عبور از شرایط کنونی و شروع مرحله جدیدی که امنیت، ثبات و صلح را در سودان برقرار می کند، باز خواهد کرد.

وی ابراز امیدواری کرد که ملت سودان این مرحله حساس را پشت سر بگذارند و دوره ای جدید که اساس آن آزادی، عدالت و کرامت و زیر بنای نهضت اقتصادی باشد و آمال ملت سودان برای رشد و توسعه و زندگی کریمانه را برآورده سازد را آغاز کند.