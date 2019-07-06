امهال‌ بدهی تسهیلات ۵۸ هزار نفر از مناطق زلزله‌ زده ایلام

به گزارش خبرنگار مهر، قاسم سلیمانی دشتکی عصر شنبه از امهال بدهی تسهیلات مناطق زلزله زده استان خبر داد و گفت: درپی وقوع زلزله آبان ماه سال ۹۶ با پیگیرهایی که بعمل آمد بدهی بانکی بیش از ۵۸ هزار نفر از آسیب دیدگان زلزله زده استان برای ۲ سال امهال شد.

وی ادامه داد: درراستا اجرای قانون تسریع در بازسازی مناطق آسیب دیده درحوادث غیر مترقبه این تسهیلات که قبل از وقوع زلزله توسط مردم شهرها و روستاها از بانک ها دریافت کرده بودند امهال گردید.

استاندار ایلام به بند خ ماده ۳۳ قانون برنامه ششم توسعه درخصوص امهال ۳ ساله تسهیلات کشاورزان ایلام اشاره کرد و افزود: به دلیل خشکسالی بوجود آمده درسال زراعی ۹۶ -۹۷، دولت اعتبار ۴۰۰ میلیارد ریال برای جبران بخشی ازخسارات کشاورزان استان را نیز تخصیص وپرداخت کرد.

سلیمانی دشتکی تصریح کرد: دولت دریک‌کاربزرگ بخشودگی سود، جریمه و دیرکرد بانکی تسهیلات معوق ذینفعان که ازبانکها، به ویژه بانک‌کشاورزی دریافت کرده بودند پرداخت خواهد کرد.