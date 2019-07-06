  1. استانها
  2. ایلام
۱۶ تیر ۱۳۹۸، ۰:۰۸

استاندار ایلام خبر داد:

امهال‌ بدهی تسهیلات ۵۸ هزار نفر از مناطق زلزله‌ زده ایلام

امهال‌ بدهی تسهیلات ۵۸ هزار نفر از مناطق زلزله‌ زده ایلام

ایلام - استاندار ایلام از امهال‌ بدهی تسهیلات بیش از ۵۸ هزارنفر ازمناطق زلزله‌ زده ایلام خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، قاسم سلیمانی دشتکی عصر شنبه از امهال بدهی تسهیلات مناطق زلزله زده استان خبر داد و گفت: درپی وقوع زلزله آبان ماه سال ۹۶ با پیگیرهایی که بعمل آمد بدهی بانکی بیش از ۵۸ هزار نفر از آسیب دیدگان زلزله زده استان برای ۲ سال امهال شد.

وی ادامه داد: درراستا اجرای قانون تسریع در بازسازی مناطق آسیب دیده درحوادث غیر مترقبه این تسهیلات که قبل از وقوع زلزله توسط مردم شهرها و روستاها از بانک ها دریافت کرده بودند امهال گردید.

استاندار ایلام به بند خ ماده ۳۳ قانون برنامه ششم توسعه درخصوص امهال ۳ ساله تسهیلات کشاورزان ایلام اشاره کرد و افزود: به دلیل خشکسالی بوجود آمده درسال زراعی ۹۶ -۹۷، دولت اعتبار ۴۰۰ میلیارد ریال برای جبران بخشی ازخسارات کشاورزان استان را نیز تخصیص وپرداخت کرد.

سلیمانی دشتکی تصریح کرد: دولت دریک‌کاربزرگ بخشودگی سود، جریمه و دیرکرد بانکی تسهیلات معوق ذینفعان که ازبانکها، به ویژه بانک‌کشاورزی دریافت کرده بودند پرداخت خواهد کرد.

کد مطلب 4659557

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها