معاون حزب حاکم ترکیه: خرید اس 400 یک موضوع امنیتی است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دیلی صباح، «عمر چلیک» سخنگو و معاون حزب عدالت و توسعه ترکیه، ضمن تاکید بر اهمیت خرید موشک‎‌های اس -۴۰۰ از روسیه، خرید این موشک‌ها را به‌دلیل تهدیدهای منطقه‌ای و تقویت پدافند هوایی ترکیه بسیار ضروری عنوان کرد.

سخنگو و معاون حزب عدالت و توسعه ترکیه با بیان اینکه هنوز تهدیدهایی از شرق مدیترانه، سوریه و عراق وجود دارد، «تقویت سامانه‌های پدافند هوایی ترکیه را یک مسئله ضروری امنیت ملی» برای این کشور دانست.

به گفته عمر چلیک، حفاظت از مرزهای ترکیه همان حفاظت از مرزهای ناتو و اروپا است.

پیش از این منابعی در ترکیه خبر داده بودند که قرار است سامانه موشکی اس ۴۰۰ روسیه تا کمتر از دو هفته دیگر به مقصد ترکیه بارگیری شود.

این در حالی است که خرید این سامانه موشکی روسی توسط ترکیه با نگرانی و خشم آمریکا و کشورهای غربی روبرو شده و این کشورها از ترکیه خواسته‌اند تا به بهانه عضویت در ناتو قرارداد خرید اس ۴۰۰ را با روسیه لغو کند.

آمریکا حتی در مقاطعی هشدار داده که ترکیه را به دلیل خرید این موشک‌ها تحریم خواهد کرد، اما ترکیه با پافشاری بر خرید اس ۴۰۰ از روسیه درخواست‌های واشنگتن و اروپا برای صرف نظر کردن از خرید موشک‌های اس ۴۰۰ را رد کرده است.