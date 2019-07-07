صنایع چوب و کاغذ مازندران ۲۳۶ میلیارد تومان زیان انباشته دارد

به گزارش خبرنگار مهر، حسن خیریان پور صبح یکشنبه در کارگروه ستاد تسهیل رفع موانع تولید با اظهار اینکه صنایع چوب و کاغذ استان با ظرفیت تولید ۱۸۰ هزار تن در سال از مهمترین واحدهای تولیدی استان به شمار می رود اظهار داشت: از سال ۱۳۹۴ به دلیل اجرای طرح تنفس جنگل این واحد دچار نوسانات و مشکلاتی شد و علی رغم برگزاری جلسات مختلف، مشکلات آن حل نشده است.

وی اظهار داشت: صنایع و چوب و کاغذ مازندران با ۲۳۶ میلیارد تومان زیان انباشته مشمول ماده ۱۴۱ قانون تجارت قرار گرفته است و همه هم و غم براین است که در سال رونق تولید، مشکلات واحدهای تولیدی به صورت جدی رفع کنیم.

خیریان پور با بیان اینکه صنایع چوب و کاغذ استان به تامین اجتماعی و امور مالیاتی نیز بدهی دارد تصریح کرد: عدم تخصیص اعتبار کافی برای طرح های جنگل کاری بدون برداشت چوب، شیوع آفات و امراض، احتمال بازگشت شیوه های دامداری سنتی و افزایش تصرف، هدر رفتن سرمایه های ملی و درختان ریشه کن شده طبیعی و خشکیده از جمله مسائل فراروی اجرای طرح تنفس جنگل است.

معاون استاندار مازندران گفت: جنگل گاری و مراقبت از جنگل های سنواتی و پرورش جنگل نیز با اجرای طرح تنفس نیز دچار مشکلاتی شده است.

حسین پور مدیرعامل صنایع و چوب و کاغذ مازندارن نیز در این نشست نیز ظرفیت تولید کارخانه را ۱۷۵ هزار تن اعلام کرد و گفت: سرانه مصرف کاغذ در آمریکا بیش از ۲۰۰ کیلوگرم، متوسط جهانی ۵۵ کیلوگرم و در ایران ۲۵ کیلوگرم است.

وی افزود: تولید کارخانه در سال قبل ۶۳ هزار تن بوده است و روند کاهش نشان می دهد که نتوانستیم مواد اولیه را تامین کنیم.

وی میزان مصرف مقوا در کشور را یک میلوین تن بیان کرد و گفت: ظرفیت تولید در کشور یک میلیون و ۶۰۰ هزار تن است اما میزان مصرف کاغذ تحریر ۴۵۰ هزار تن بوده که ۱۰۰ هزار تن آن در صنایع چوب و کاغذ تولید می شود.

حسین پور با بیان اینکه سهم ۲۰ درصدی در تولید کاغذ تحریر را در کشور داریم به چالش های فراروی اشاره کرد و گفت: مشکلات مالی، بدهی مالیاتی، بدهی به سازمان های دولتی و غیره از جمله مسائل است و ما نتوانستیم قسمت عظیمی از بدهی خود را به سازمان های مرتبط پرداخت کنیم.