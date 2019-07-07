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۱۶ تیر ۱۳۹۸، ۸:۴۹

معاون استاندار مازندران:

صنایع چوب و کاغذ مازندران ۲۳۶ میلیارد تومان زیان انباشته دارد

صنایع چوب و کاغذ مازندران ۲۳۶ میلیارد تومان زیان انباشته دارد

ساری - معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری مازندران گفت: صنایع چوب و کاغذ استان به عنوان بزرگترین صنایع دولتی ۲۳۶ میلیارد تومان زیان انباشته دارد.

به گزارش خبرنگار مهر، حسن خیریان پور صبح یکشنبه در کارگروه ستاد تسهیل رفع موانع تولید با اظهار اینکه صنایع چوب و کاغذ استان با ظرفیت تولید ۱۸۰ هزار تن در سال از مهمترین واحدهای تولیدی استان به شمار می رود اظهار داشت: از سال ۱۳۹۴ به دلیل اجرای طرح تنفس جنگل این واحد دچار نوسانات و مشکلاتی شد و علی رغم برگزاری جلسات مختلف، مشکلات آن حل نشده است.

وی اظهار داشت: صنایع و چوب و کاغذ مازندران با ۲۳۶ میلیارد تومان زیان انباشته مشمول ماده ۱۴۱ قانون تجارت قرار گرفته است و همه هم و غم براین است که در سال رونق تولید، مشکلات واحدهای تولیدی به صورت جدی رفع کنیم.

خیریان پور با بیان اینکه صنایع چوب و کاغذ استان به تامین اجتماعی و امور مالیاتی نیز بدهی دارد تصریح کرد: عدم تخصیص اعتبار کافی برای طرح های جنگل کاری بدون برداشت چوب، شیوع آفات و امراض، احتمال بازگشت شیوه های دامداری سنتی و افزایش تصرف، هدر رفتن سرمایه های ملی و درختان ریشه کن شده طبیعی و خشکیده از جمله مسائل فراروی اجرای طرح تنفس جنگل است.

معاون استاندار مازندران گفت: جنگل گاری و مراقبت از جنگل های سنواتی و پرورش جنگل نیز با اجرای طرح تنفس نیز دچار مشکلاتی شده است.

حسین پور مدیرعامل صنایع و چوب و کاغذ مازندارن نیز در این نشست نیز ظرفیت تولید کارخانه را ۱۷۵ هزار تن اعلام کرد و گفت: سرانه مصرف کاغذ در آمریکا بیش از ۲۰۰ کیلوگرم، متوسط جهانی ۵۵ کیلوگرم و در ایران ۲۵ کیلوگرم است.

وی افزود: تولید کارخانه در سال قبل ۶۳ هزار تن بوده است و روند کاهش نشان می دهد که نتوانستیم مواد اولیه را تامین کنیم.

وی میزان مصرف مقوا در کشور را یک میلوین تن بیان کرد و گفت: ظرفیت تولید در کشور یک میلیون و ۶۰۰ هزار تن است اما میزان مصرف کاغذ تحریر ۴۵۰ هزار تن بوده که ۱۰۰ هزار تن آن در صنایع چوب و کاغذ تولید می شود.

حسین پور با بیان اینکه سهم ۲۰ درصدی در تولید کاغذ تحریر را در کشور داریم به چالش های فراروی اشاره کرد و گفت: مشکلات مالی، بدهی مالیاتی، بدهی به سازمان های دولتی و غیره از جمله مسائل است و ما نتوانستیم قسمت عظیمی از بدهی خود را به سازمان های مرتبط پرداخت کنیم.

کد مطلب 4659629

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    نظرات

    • محمد هادوی IR ۲۳:۳۷ - ۱۳۹۹/۰۸/۲۹
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      پاسخ
      یک سری آدمهایی که هیچ وقت متوجه نشدن کی تصمیم درست بگیرن تا به این مملکت و اقتصادش لطمه وارد نشه شرکت صنایع چوب و کاغذ با برداشت درختهای کهنسال و شکسته افتاده و با پرورش انواع نهال خیلی خوب کارمیکردونسبت به احیای جنگل هم پیش بودمتاسفانه یکسری مدیران متوجه نشداین مملکت طرح تنفس اعلام کردن بدون هیچ من
    • محمدهادوی IR ۲۳:۴۱ - ۱۳۹۹/۰۸/۲۹
      0 0
      پاسخ
      باطرح تنفس جنگل تعدادزیادی درختان شکسته که بر اثرباد و طوفان دارن کف جنگل نابود میشن که هیچوقت سود زیادی برای احیای جنگل نداردو صنایع چوب کاغذ هرساله لا وجین جنگل وکاشت نهال جنگل را احیا میکرد لطفا نسبت به تصمیم خود وواگزاری درختان شکسته افتاده به کارخانه ان را از ورشکستگی نجات دهیدتامورد اه ونفرین

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