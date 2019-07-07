توافق سودان آغاز مرحله جدیدی از تاریخ این کشور است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسکای نیوز، «محمد حمدان دقلو» معاون رئیس شورای نظامی سودان تاکید کرد: اجرای توافق به دست آمده میان مخالفان و شورای نظامی نیازمند همکاری است.

وی در ادامه افزود: این همکاری باید شکل بگیرد تا کشور را به ساحل امنیت برسانیم.

دقلو اعلام کرد: توافق به دست آمده به مثابه آغاز مرحله جدیدی از تاریخ سودان است.

وی افزود: این مرحله نیازمند توافق و همکاری میان تمام اقشار ملت سودان است. هیچکدام از ما نمی توانیم معجزه کنیم و باید با همکاری هم مشکلات کشور را از میان برداریم.

اخیراً شورای نظامی و ائتلاف آزادی و تغییر سودان به یک توافق در خصوص مرحله انتقالی در این کشور دست یافته اند.