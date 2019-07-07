  1. بین الملل
  2. آفریقای مرکزی و جنوبی
۱۶ تیر ۱۳۹۸، ۸:۵۵

معاون رئیس شورای نظامی:

توافق سودان آغاز مرحله جدیدی از تاریخ این کشور است

توافق سودان آغاز مرحله جدیدی از تاریخ این کشور است

معاون رئیس شورای نظامی سودان تاکید کرد که اجرای توافق به دست آمده در این کشور نیازمند همکاری میان تمام اقشار ملت سودان است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسکای نیوز، «محمد حمدان دقلو» معاون رئیس شورای نظامی سودان تاکید کرد: اجرای توافق به دست آمده میان مخالفان و شورای نظامی نیازمند همکاری است.

وی در ادامه افزود: این همکاری باید شکل بگیرد تا کشور را به ساحل امنیت برسانیم.

دقلو اعلام کرد: توافق به دست آمده به مثابه آغاز مرحله جدیدی از تاریخ سودان است.

وی افزود: این مرحله نیازمند توافق و همکاری میان تمام اقشار ملت سودان است. هیچکدام از ما نمی توانیم معجزه کنیم و باید با همکاری هم مشکلات کشور را از میان برداریم.

اخیراً شورای نظامی و ائتلاف آزادی و تغییر سودان به یک توافق در خصوص مرحله انتقالی در این کشور دست یافته اند.

کد مطلب 4659633

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها