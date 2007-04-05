آزادی نظامیان انگلیسی لندن را در موقعیت مدیون در برابر تهران قرار داد / ایران باز هم قدرت منطقه ای خود را اثبات کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه واشنگتن پست در این زمینه نوشت : قرار است ایران 15 نظامی انگلیسی را آزاد کند . این اقدامی است که به طور مسالمت آمیزی به جدال شدید بین المللی پایان خواهد داد. این در حالی است که " تونی بلر" نخست وزیر انگلیس در واکنش به این خبر که از سوی " محمود احمدی نژاد" رئیس جمهوری ایران اعلام شد، ابراز خوشحالی کرد.

روزنامه نیویورک تایمز نیز نوشت : ایران 15 نظامی انگلیسی را امروز صبح آزاد کرد. انتشار اخبار مربوط به آزادی این افراد پس از روزها مانور دیپلماتیک پشت صحنه ، به بحرانی که در 23 مارس ( 3 فروردین) آغاز شد، پایان داد.

این روزنامه افزود:" بلر اعلام کرد که حل این منازعه اثبات استراتژی دولبه مصالحه همراه با سخت گیری انگلیس بود."

روزنامه یو اس ای تودی هم گزارش داد : ایران به طور ناگهانی و پس از روزها دیپلماسی نه چندان مشخص انگلیس ، فشار بین المللی و اقدامات آمریکا که کمکی برای پایان دادن به این بحران بود، اعلام کرد که 15 نظامی انگلیسی را آزاد خواهد کرد.

در ادامه گزارش این روزنامه آمریکایی آمده است : پایان این بحران در زمانی صورت گرفت که ارتش آمریکا اعلام کرد که ممکن است به یک نماینده ایرانی اجازه دهد تا با پنج ایرانی که در بازداشت آمریکا به سر می برند، دیدار کند. " جفری کمپ" کارشناس موسسه مطالعاتی مرکز نیکسون هم ادعا کرد: اقدام ایران برای دستگیری نظامیان انگلیسی در واکنش به دستگیری افراد ایرانی و " جلال شرفی" دیپلمات ایرانی در بغداد از سوی آمریکا بوده است.

وی همچنین مدعی شد :" تصمیم ایران برای آزادی این افراد به منظور جلوگیری از دادن بهانه ای به دست آمریکا و اروپاییها برای افزایش فشار علیه آن به علت برنامه هسته ای آن بود ."

روزنامه انگلیسی فایننشال تایمز نیز نوشت: مناقشه بر سر دستگیری نظامیان انگلیسی روز گذشته با اعلام خبر آزادی آنها از سوی احمدی نژاد پایان یافت. این اقدام به مشاجرات به وجود آمده که تنشها در خلیج فارس را افزایش داده بود و تهدید برای روزهای پایانی دوره نخست وزیری بلر بود و همچنین بهای نفت را افزایش داده بود، پایان داد.

روزنامه آمریکایی کریستین ساینس مانیتور نیز در تحلیلی با عنوان " از آزادی نظامیان انگلیسی درسهایی آموخته شد" نوشت: آزادی این زندانیان که چند روز پس از مذاکرات سخت انجام شد؛ در انگلیس مورد استقبال قرار گرفت و نشان داد که رویکرد " نرم، نرم" می تواند در برابر ایران موثر باشد.

روزنامه انگلیسی ایندیپندنت گزارش داد: تصمیم عجیب ایران برای آزادی این افراد به شکل یک " اقدام جوانمردانه" نمایش داده شد. این امر همچنین نشان از موفقیت دیپلماسی انگلیس بود که تحت فشار زیاد به کار گرفته شد.

ایندیپندنت در پایان گزارش خود ماحصل این اقدام را برای ایران و انگلیس برشمرده و نتایج این تصمیم را برای تهران این گونه ارزیابی کرده است :

* کسب تحسین بین المللی و پیروزی تبلیغاتی برای آزادی ملوانها.

* قرار دادن انگلیس در موقعیت مدیون در برابر خود.

* اثبات مجدد نقش خود به عنوان یک قدرت منطقه ای که توانایی ضربه زدن به منافع آمریکا و انگلیس را دارد.

* کسب حمایت بالقوه در مسائلی از جمله در مسئله هسته ای به علت نتیجه مطلوب آزادی این نظامیان.

این روزنامه انگلیسی همچنین درباره نتایج به دست آمده برای انگلیس به این موارد اشاره کرده است :

* آزادی این افراد بدون هیچگونه امتیاز آشکار( به ایران).

* شانس روابط بهبود یافته با ایران به علت آزادی این افراد به شکل سالم.

* روابط احتمالی بهبودیافته با دمشق به علت مداخله سوریه( در حل این مسئله).