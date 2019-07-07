خبرگزاری مهر – گروه استانها: با شروع فصل گرما و بالا رفتن دمای هوا، بازار تقاضا از مردم برای مدیریت مصرف برق نیز گرم میشود چراکه نگرانی از عدم تأمین برق مورد نیاز مشترکان در این فصل از سال به ویژه در زمانهای اوج مصرف برق و احتمال بروز خاموشی، همواره یکی از مهمترین دغدغه هر ساله مسئولان ارشد صنعت برق است.
در این میان اصفهان نیز به عنوان کلان شهری که قطب صنعت کشور نیز محسوب میشود از این بحران در امان نیست.
پیشی گرفتن نرخ رشد مصرف نسبت به میزان ظرفیت سازیهای جدید در بخش تولید، تداوم مصرف بی رویه برق توسط مشترکان بخشهای مختلف خصوصاً خانگی، نبود ساز و کار نظارتی کارآمد بر روند استفاده از انرژی برق در نهادها، سازمانها، ادارات و دستگاههای مختلف، همچنین برخورداری بعضی از مراکز از تعرفههای مخفف و ارزان و مسائلی از این دست، از جمله عواملی هستند که متأسفانه هر سال شدت شدت بیشتری پیدا میکنند و این بحران را جدیتر از قبل میسازند.
به گفته مدیرعامل برق منطقهای استان اصفهان در سال گذشته ۲۳ میلیارد کیلو وات ساعت در مناطق تحت پوشش این شرکت انرژی مصرف شده که حدود ۱۰ درصد برق کل کشور است.
موسی رضایی در گفت و گو با خبرنگار مهر، با اعلام این موضوع که پیک بار همزمان سال گذشته ۵۰۱۱ مگاوات بوده است، اظهار داشت: از این میزان مصرف ۶۶ درصد توسط سه شرکت توزیع برق و ۳۴ درصد توسط مشترکین سنگین مصرف شده است؛ البته پیک واقعی برق با اعمال مدیریت مصرف صنایع ۴۰۶۳ مگاوات بوده است.
هنوز با نقطه بحرانی مصرف برق در استان اصفهان رو به رو نشدهایم
وی با اشاره به این موضوع که خوشبختانه هنوز با نقطه بحرانی مصرف برق در استان اصفهان رو به رو نشدهایم، افزود: البته با توجه به تجربیات سالهای گذشته طرحهایی در دست اقدام و آماده بهرهبرداری داریم.
به گفته مدیر کل بحران استانداری اصفهان اجرای این طرحها در سال گذشته اثر بخش بوده و برای مثال در بخش اداری ۸۰ مگاوات صرفهجویی انرژی وجود داشته است.
منصور شیشه فروش در گفت و گو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: درست است که هنوز به نقطه بحرانی مصرف برق برخورد نکردهایم اما به هر حال در فصل تابستان باید تمامی جوانب امر را رعایت کنیم.
وی افزود: برای عبور از خطر بحران منابع و انرژی چارهای نیست جز اینکه به روشهای گوناگون تشویقی و یا تنبیهی مشترکان بخشهای مختلف اعم از خانگی، صنعتی، کشاورزی و تجاری و غیره را به رعایت صرفهجویی و کاهش مصرف ترغیب کنیم.
مطابق دستورالعمل وزارت کشور باید تمهیدات لازم برای افزایش بهرهوری، کاهش تلفات برق، جابجایی بار در ساعات اوج مصرف و غیره اندیشیده شود که خوشبختانه در این زمینه اقدامات مناسبی از سوی شرکتهای برق منطقهای و شرکتهای توزیع پیش بینی و در حال اجراست.
چالشهای صنعت برق در استان اصفهان
مدیرعامل برق منطقهای اصفهان در این ارتباط به چالشهای پیش روی این صنعت در استان اصفهان اشاره کرد و بیان داشت: عدم تمایل مشترکین به همکاری با برنامه تعطیلات و تعمیرات و کاهش برق، عدم تمایل و همکاری صنایع در مدار قراردادن نیروگاههای خصوصی به دلیل قیمت سوخت بالا و مصرف توسط مشترکین از اهم این مشکلات بوده است.
اگر مشترکان ۱۰ درصد «کاهش» و یا «انتقال» مصرف داشته باشند به راحتی از تابستان بدون خاموشی عبور میکنیم.
عسگری با اشاره به اینکه لزوم صرفه جویی در مصرف برق به ویژه در ساعات اوج تاکید کرد: منظور از زمان پیک مصرف، «ساعات ۱۲ تا ۱۶ روزهای شنبه تا چهارشنبه در ماههای تیر و مرداد» است، کل صحبت ما مربوط میشود به ۱۰ درصد فاصلهای که مصرف از تولید برق دارد بدین معنا که اگر مشترکان ۱۰ درصد «کاهش» و یا «انتقال» مصرف داشته باشند به راحتی از تابستان بدون خاموشی عبور میکنیم.
وی به روشهای کاهش برق اشاره کرد و توضیح داد: خاموش کردن چهار چراغ در منزل یا استفاده از دور کند کولرهای آبی به جای دور تند بیشتر از ۱۰ درصد در مصرف برق میتواند کمک کند.
مدیرعامل برق منطقهای اصفهان تاکید کرد: همچنین تنظیم کولر گازی در دمایی بین ۲۴ تا ۲۶، خاموش کردن تلویزیو در ساعتهای پیک در صورت عدم مشاهده، در راستای کاهش خاموشیها بسیاذ مؤثر خواهد بود.
وی در توضیح انتقال مصرف برق گفت: اگر استفاده از وسایلی مانند جاروی برقی، ظرفشویی، لباس شویی، اتو و غیره به ساعاتی غیر از پیک مصرف و یا پنجشنبه و جمعه به جای طول هفته موکول شد در رفع مشکل کمبود برق بسیار تأثیرگذار خواهد بود.
از سال گذشته به دلیل پایین آمدن فشار آب شهری، استفاده از پمپ آب و کولرهای گازی افزایش یافته و به تبع آن مصرف برق هم بالاتر رفته است
استفاده از پمپ آب، مصرف برق را افزایش داده است
وی با تاکید بر اینکه امسال بحث شهر اصفهان ویژه است، گفت: از سال گذشته به دلیل پایین آمدن فشار آب شهری، استفاده از پمپ آب و کولرهای گازی افزایش یافته و به تبع آن مصرف برق هم بالاتر رفته است؛ ما نمیتوانیم به شهروندان بگوییم که از کولر استفاده نکنند اما این خواهش را داریم در ساعات گفته شده (۱۲ تا ۱۶) مصرف را کاهش دهند.
عسگری با اشاره به لزوم فرهنگ سازی و اطلاعرسانی لازم به شهروندان در زمینه صرفه جویی در مصرف برق تصریح کرد: ۵۰ هزار بروشور در شبهای قدر میان مردم توزیع کردیم، ۱۵ هزار بروشور برای نماز عید فطر در نظر گرفته شد و همچنین از ۶۰ بازنشسته اداره برق به عنوان مروجان مصرف بهینه برق استفاده میکنیم.
وی با بیان اینکه با شهرداری اصفهان برای نصب بیلبوردهای شهری هماهنگی کردیم تا در ماه جاری اطلاعرسانی در این زمینه افزایش پیدا کند، گفت: همچنین ۵۰ فرهنگسرا میزبان کلاسهای آموزشی در زمینه صرفه جویی در مصرف برق هستند و این علاوه بر آموزش ۴۰ هزار دانشآموزی است که در سال تحصیلی جاری انجام شده است.
مدیرعامل برق منطقهای اصفهان با بیان اینکه سال گذشته حدود ۸۰ مگاوات صرفهجویی انرژی برق را در بخش ادارات داشتیم، گفت: امسال نیز به همه ادارات ابلاغ شد که الزامات مصرف بهینه را رعایت کنند تا شرایط خاموشیها را نداشته باشیم.
وی ادامه داد: این اطلاع رسانی به مردم انجام شده است که برای کولرهای خانگی سایبان نصب کنند و تعویض فیلترهای کولر گازی انجام شود، همچنین تنظیم ترموستات، عدم استفاده از پمپاژ آب برای آبیاری، استفاده از نور طبیعی، خاموش کردن برق امام زادهها، از دیگر موارد مورد تذکر بوده است.
با توجه به اینکه آب زاینده رود به شکل مقطعی گشوده میشود، گرمای هوا در اصفهان در روزهای گذشته افزایش یافته است و بر این اسسا شاهد اوج مصرف برق به دلیل استفاده از کولرهای آبی و گازی هستیم، کمبود آب موجب شده تا در ساعاتی از روز در برخی محلات اصفهان آب قطع شده و یا به حداقل ممکن کاهش پیدا کند که در این شرایط مردم مجبور به استفاده از کولر گازی و یا پنکه هستند، این امر لزوم صرفه جویی در مصرف برق را برای استفاده همه همشهریان از منابع برق و آب ضروری میسازد.
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