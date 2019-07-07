شکست تیم ملی اینلاین هاکی ایران در گام نخست

به گزارش خبرنگار مهر، تیم ملی اینلاین هاکی ایران در نخستین دیدار خود در رقابت‌های قهرمانی جهان بارسلون اسپانیا، شب گذشته (شنبه) به مصاف تیم اسلواکی رفت و در بازی را با نتیجه ۱۰ بر ۳ به حریف قدرتمند خود واگذار کرد.

تیم ملی ایران که به عنوان قهرمان آسیا در این رقابت‌ها حضور پیدا کرده است در حالی این بازی را به حریف اروپایی خود واگذار کرد که ۳ بازیکن اصلی خود را به دلیل عدم صدور روادید توسط کشور میزبان برای این رقابت‌ها در اختیار ندارد.

تیم ملی اینلاین هاکی کشورمان امروز یکشنبه و از ساعت ۱۶ به مصاف تیم ملی هند خواهد رفت و در آخرین دیدار مرحله گروهی خود هم فردا دوشنبه با لتونی دیدار می‌کند.