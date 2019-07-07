  1. ورزش
  2. توپ و تور
۱۶ تیر ۱۳۹۸، ۹:۲۲

مسابقات قهرمانی جهان؛

شکست تیم ملی اینلاین هاکی ایران در گام نخست

شکست تیم ملی اینلاین هاکی ایران در گام نخست

تیم ملی اینلاین هاکی ایران در نخستین دیدار خود در مسابقات قهرمانی جهان مقابل اسلواکی شکست خورد.

به گزارش خبرنگار مهر، تیم ملی اینلاین هاکی ایران در نخستین دیدار خود در رقابت‌های قهرمانی جهان بارسلون اسپانیا، شب گذشته (شنبه) به مصاف تیم اسلواکی رفت و در بازی را با نتیجه ۱۰ بر ۳ به حریف قدرتمند خود واگذار کرد.

تیم ملی ایران که به عنوان قهرمان آسیا در این رقابت‌ها حضور پیدا کرده است در حالی این بازی را به حریف اروپایی خود واگذار کرد که ۳ بازیکن اصلی خود را به دلیل عدم صدور روادید توسط کشور میزبان برای این رقابت‌ها در اختیار ندارد.

تیم ملی اینلاین هاکی کشورمان امروز یکشنبه و از ساعت ۱۶ به مصاف تیم ملی هند خواهد رفت و در آخرین دیدار مرحله گروهی خود هم فردا دوشنبه با لتونی دیدار می‌کند.

کد مطلب 4659667

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها