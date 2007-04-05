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۱۶ فروردین ۱۳۸۶، ۹:۱۳

/ مرحله یک چهارم نهایی رقابت های لیگ قهرمانان اروپا /

منچستریونایتد به رم باخت / چلسی به حذف نزدیک شد

منچستریونایتد به رم باخت / چلسی به حذف نزدیک شد

دو دیدار رفت باقیمانده از مرحله یک چهارم نهایی لیگ قهرمانان اروپا شب گذشته با یک شکست و یک تساوی برای تیم های انگلیسی پیگیری شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم فوتبال منچستر یونایتد یکی از اصلی ترین امیدهای قهرمانی این دوره از رقابتها در ورزشگاه المپیک رم تن به شکست 2 بر یک  داد. برای رم تادئی(44) و ووسینیچ(66) گلزنی کردند و تک گل یونایتد را رونی در دقیقه 60 به ثمر رساند. این در حالی است که منچستریونایتد از دقیقه 34 این بازی با اخراج پل اسکولز 10 نفره به کار خود ادامه داد.

دیگر دیدار حساس شب گذشته را تیم های چلسی و والنسیا دراستمفوردبریج برگزار کردند که در نهایت تیم میهمان موفق شد با یک امیتاز به خانه بازگردد. تیم والنسیا در دقیقه 30 با گل سیلوا از حریف پیش افتاد اما دروگبا در دقیقه 53 بازی را به تساوی کشید. چلسی در دیدار برگشت کار بسیار دشواری در مستایا دارد و صعود این تیم به مرحله بعدی رقابت ها در هاله ای از ابهام فروفته است.

دیدارهای برگشت این مرحله هفته آینده برگزار خواهد شد.

کد مطلب 465975

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